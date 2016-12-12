Шоу-программа в 2-х действиях

В программе концерта самые популярные номера и неожиданные новинки от одного из самых известных юмористов современной эстрады и его коллег по сцене.«Концерт для своих!» не случайно носит такое название: у каждого зрителя этого представления возникает ощущение, что он попал на встречу со своими близкими друзьями, радушно встречающими старых знакомых. Так рады видеть его в зале художественный руководитель Театра Эстрады им.А. Райкина, знаменитый российский юморист,заслуженный артист РФ Юрий Гальцев и его постоянные коллеги по сцене – клоуны Юрик и Гарик, молодые артисты театрa Алена Кухоткина, Анастасия Кипина,Анастасия Лази и Мария Насырова , Илья Архипов,молодые звезды юмористической передачи "Аншлаг" , музыкант группы «Кронштадт» Илья Зубов.«Концерт для своих» – это всегда импровизация, его программа никогда не повторяется дважды.В нее обязательно включены номера всех жанров, которые существуют на современной эстраде от пародий до пластических этюдов . У публики есть возможность увидеть как номера, уже ставшие классикой российского юмора, так и стать первыми зрителями премьерных выступлений, у которых, скорее всего, тоже будет долгая сценическая жизнь. Именно такая разнообразная палитра выступлений и делает «Концерт для своих» одним из самых востребованных представлений в афише театра Эстрады им. А.Райкина, которое всегда проходит с аншлагом.Юрий Гальцев выйдет на сцену, чтобы порадовать публику искромётным талантом, в котором сочетаются обаяние, эксцентрика, интеллигентность, музыкальность. Сегодня Юрий Гальцев - блистательный комик, артист эстрады и клоунады, один из самых популярных юмористов страны. Он не устает удивлять публику, каждый раз принося на сцену что-то новое и неожиданное, ставит перед собой и друзьями-соратниками по профессии задачу развивать забытые и не востребованные эстрадные жанры . Его друзья и соратники - Юрий Михайлик, Игорь Ярошевич, - владеют и клоунадой, и оригинальным жанром, и вокальным искусством, умеют сочинить хлёсткую пародию, а благодарный зритель, вдоволь насмеявшись, задумывается о серьёзных вещах.«Концерт для своих!» – это всегда особая энергетика, теплая атмосфера. Убедитесь в этом сами!Концерт состоится 8 февраля в 18:30 во Дворце Культуры.