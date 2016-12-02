3 декабря Irish Dublin Pub отметит свой первый день рождения в Даугавпилсе. За это сравнительно короткое время он уверенно занял позицию лидера и зарекомендовал себя как одно из лучших мест отдыха в городе.

Главным отличием Irish Dublin Pub является то, что помимо услуг бара и ресторана, здесь можно полноценно отдохнуть в приятной дружественной атмосфере. Придя сюда однажды, вы непременно вернетесь в Irish Dublin Pub вновь и вновь.



Irish Dublin Pub заботится о своих клиентах и постоянно разнообразит свое предложение — помимо спорт-бара для азартных болельщиков, живой музыки для меломанов и возможности испытать удачу, главной гордостью Irish Dublin Pub является изумительная кухня, способная удовлетворить вкус даже самых изысканных гурманов. Меню ресторана предлагает вкуснейшие блюда традиционной ирландской, английской, классической европейской и других мировых кухонь. Что важно — кухня в Irish Dublin Pub работает 24 часа в сутки.



Для ценителей изысканных блюд, с изрядной периодичность Irish Dublin Pub проводит Дни Гурмана. В рамках тематических вечеров посетителям представлена уникальная возможность познакомиться с культурой разный стран и отведать традиционные блюда главных мировых кухонь, приготовленных именитыми шеф-поварами Латвии.



А о предложении бара и вовсе стоит говорить отдельно. Разнообразие напитков удивит даже самых требовательных клиентов. Сомневаетесь? Тогда приходите в Irish Dublin Pub на ул.Виестура, 10.



Особенным отличием Irish Dublin Pub является также и то, что здесь не только предлагают самый широкий ассортимент всевозможных напитков, но и занимаются просвещением своих клиентов. Так, в прошлом году в торжественной обстановке в Irish Dublin Pub была открыта Академия пива, затем прошел семинар Братства ценителей виски, где каждый посетитель смог узнать много нового о технологии производства напитков, о сортах и об их сочетании с различными блюдами. Популярность мероприятий была отмечена руководством заведения, поэтому 30 ноября в Irish Dublin Pub прошел второй семинар Академии пива. Провел его единственный в Латвии пивной сомелье —Андрис Расиньш, который занимается изучением пивного искусства уже 7 лет.



Вторая лекция Пивной академии Irish Dublin Pub была посвящена темным сортам пива, в частности, одному из главных лидеров пивоваренного дела — темному ирландскому пиву Guinness.



В теплой компании из двух десятков гостей сомелье Андрис Расиньш раскрыл основные секреты темных сортов пива и их сочетаемость с продуктами. Как оказалось, темные сорта пива принято считать зимним напитком из-за высокой плотности, а их сочетаемость с продуктами и вовсе поражает воображение. Если в обиходе традиционными закусками к пиву принято считать чипсы, сухарики и сушеную рыбу, то в реальности темные сорта пива наиболее выгодно сочетаются с устрицами, паштетами, мясными закусками и даже шоколадными пирожными. Такие секреты были раскрыты именитым пивным сомелье в ходе практического семинара-дегустации.



В свою очередь, руководитель отдела маркетинга и общественных отношений компании DLV Гунтис Либерс и главный бармен Гунтарс Свенцис рассказали о своей недавней поездке в музей пива Guinness в Дублине и показали фотографии процесса производства этого излюбленного во всем мире пива. Одним из главных результатов поездки стали полученные именные дипломы послов пива Guinness.



В ходе мероприятия гости с удовольствием следовали всем рекомендациям специалистов, делились впечатлениями и просто получали удовольствие от хорошей компании и приятного общения. Irish Dublin Pub в очередной раз удалось удивить своих гостей и расширить их познания новыми фактами и традициями употребления пенного напитка, покорившего все континенты земного шара.



В заключении гости сделали памятную фотографию с представителями Irish Dublin Pub и сомелье Андрисом Расиньшем и получили сертификаты об участии в семинаре.



По словам руководителя отдела маркетинга и общественных отношений компании DLV Гунтиса Либерса, впереди клиентов Irish Dublin Pub ждет еще очень много сюрпризов.



- Нам исполняется всего лишь один год, и несмотря на то, что мы уже немного разбираемся во вкусах наших даугавпилсских клиентов, впереди у нас еще очень много новых сюрпризов. Мы готовы радовать и удивлять каждого, кто приходит к нам в Irish Dublin Pub. Наши двери открыты для Вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю! Настоящий отдых начинается в Irish Dublin Pub!



Irish Dublin Pub — традиции лучшего отдыха

ул. Виестура 10, Даугавпилс











УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ИМЕЕТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ. ПРОДАЖА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНА.