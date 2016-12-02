Родители учащихся 3-й средней школы обратились в думу с письмом, в котором попросили открыть в школе три первых класса, а не два, как было запланировано. Предложение вчера рассматривалось на заседании комитета по вопросам образования и культуры.

Вопреки ожиданиям родителей детей, их просьбу депутаты не поддержали. Свое решение они объяснили желанием распределять первоклассников по школам города равномерно. Если одной школе дадут возможность принять больше первоклашек, то автоматически в какой-то другой школе этих учеников станет меньше.

В результате члены комитета поддержали решение набрать в городские школы столько же первоклассников, сколько и в прошлом году.