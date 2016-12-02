В латвийских СМИ появилась информация о возможной продаже «Авторадио». Одна из латвийских радиостанций выставлена на продажу на российской торговой площадке.

Как сообщает латвийский портал «Фокус», на крупном российском портале рекламных объявлений "AVITO" появилось крайне необычное предложение - за 70 миллионов рублей (примерно 1 миллион евро) продаётся "известная радиостанция в Латвии".



Продавец («Союз Консалт») указывает, что в рейтинге русских коммерческих радиостанций Латвии этот "товар" занимает 1-2 места, а потенциальная аудитория оценивается в 1 миллион слушателей. "Выданы 4 лицензии на 100% русское вещание. Радиостанции работают с 2006 года", - сообщается в объявлении. (Статистика, судя по всему, приукрашена, как в любом рекламном объявлении).



Судя по указанным частотам (Рига - 103,2 FM, Даугавпилс - 99,4 FM, Резекне - 105,5 FM, Краслава - 96,1 FM), на торговой площадке продается "АвтоРадио". Сообщается, что на сегодня количество сотрудников достигает 12 человек, оборот за 2015 год составил 412 000 евро, а прибыль - 109 000. Аренда офиса в Риге обойдется покупателю в 700 евро ежемесячно, а в Даугавпилсе - 260 евро. Кроме того, в собственности радио имеется собственная аппаратура (студия звукозаписи, студия прямого эфира и т.д.).



В качестве преимуществ этого предложения, продавец указал возможность получить вид на жительство в Евросоюзе, получение банковских услуг по крайне выгодным процентам и возможность претендовать на софинансирование программ Евросоюза. Указанная причина продажи - радио является непрофильным для владельца активом, а новые проекты требуют дополнительного финансирования.



Напомним, что несколькими днями ранее деятельностью «Авто-радио» заинтересовался Национальный совет по электронным СМИ — согласно информации, прозвучавших в латвийских СМИ, «Авто-радио» в скрытой форме ретранслирует передачи российской радиостанции «Спутник».