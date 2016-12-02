Как сообщает пресс-служба Госполиции, в минувшую среду, в Даугавпилсе, на ул. Дикю в бетонное заграждение врезался автомобиль Seat Alhambra, которым управляла 39-летняя женщина.

С места аварии в больницу доставлена пассажирка 1957 г.р. Чуть позже за медицинской помощью обратилась и водитель. Обстоятельства происшествия выясняются.