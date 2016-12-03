Сегодня, з декабря, на главной городской елке зажгутся огни.
В 16.00 на площади Виенибас начнется праздничное представление.
А ровно в 17.00 по команде всех собравшихся детей елка предстанет в новом наряде.
ВСегодня также начнет свою работу и рождественский базарчик.
С 12.00 до 21.00 работают детские аттракционы.
С 10.00 до 22.00 открыт каток.
В преддверии зежжения огней на главной елке, установленной на площади Единства, предлагаем вспомнить как это доброе и наполненное сказочностью событие прошло в Даугавпилсе в прошлом году.
А ровно в 17.00 по команде всех собравшихся детей елка предстанет в новом наряде.
ВСегодня также начнет свою работу и рождественский базарчик.
С 12.00 до 21.00 работают детские аттракционы.
С 10.00 до 22.00 открыт каток.
В преддверии зежжения огней на главной елке, установленной на площади Единства, предлагаем вспомнить как это доброе и наполненное сказочностью событие прошло в Даугавпилсе в прошлом году.