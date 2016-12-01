Фельетон



По телеку коронный номер Галкина повторяли. Галкин рассказывал анекдот. Ученые поймали одну блондинку. Разрезали ей череп, а там пусто… только одна веревочка натянула. Долго думали, зачем эта веревочка. Потом консилиум собрали и решили проверить, что будет, если ее разрезать. Взяли ножницы, разрезали — а уши и отвалились. Лейтмотив выступления — «Как страшно жить!..»

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Журналист задает вопрос мэру: «Сколько человек все-таки работает в Думе? — «Примерно половина…»