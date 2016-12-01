В пятницу, 2 декабря 2016 года, в 18.00, в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный презентации 7-ой по счету книги «Спадчына» известной даугавпилсской поэтэссы и художницы, обладательницы Почетной грамоты Даугавпилсской городской думы и серебряного знака “Награда года-2014” Анастасии Сазанковой.

Анастасия Сазанкова родилась на Витебщине, истинная дочь белорусского народа “от сохи и косы”. Закончила медицинское училище в Полоцке, потом государственный медицинский университет в Минске. Всю жизнь проработала врачом и даже выпустила книгу о лекарственных травах. А.Сазанкова состоит в Объединении художников Латгалии, активный член культурно-просветительского общества “Уздым”, пишет картины, стихи, издает книги.

Седьмая по счету книга “Спадчына” (наследие) посвящена родной Беларуси, щемящим воспоминаниям из детства и молодости, радостным и трагическим событиям своей родины. В книге есть 20 авторских рисунков, среди которых три образочка Пресвятой Богородицы. Все стихи идут от сердца поэтессы, поэтому очень лиричны, проникнуты радостью, теплом души, любовью, болью, надеждой, юмором и оптимизмом.

По традиции, презентация книги А.Сазанковой пройдет в Центре белорусской культуры. Сердечно приглашаем вас на литературно-музыкальный вечер, который пройдет в пятницу, 2 декабря 2016 года, в 18.00, по адресу: г.Даугавпилс, ул. Смилшу, 92, Дворец культуры, 3 этаж. 305 каб.