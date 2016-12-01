В субботу, 3 декабря, в Даугавпилсе состоится Международный детско - юношеский турнир по Карате "Baltic Funakoshi Cup" с участием юных спортсменов из Литвы, Беларуссии и Латвии. Наш город будут представлять каратисты из Даугавпилсской Академии Карате "LFSKA" (президент А. Комар, 6 дан). Турнир будет проходить в Зале спортивной школы (ул. Кандавас 17а). Соревнования начнутся в 10 часов с турнира КАТА (комплексы), а в 14 часов турнир КУМИТЕ (поединки).

В этом году турнир приурочен 20 - летнему юбилею “Funakoshi Cup” в нашем городе, а также 37 - летию карате в Даугавпилсе. Администрация Даугавпилсской Академии Карате "LFSKA" приглашает всех горожан, которые когда – либо занимались или занимаются карате посетить турнир, где Вы встретите своих друзей, обменяетесь приятными воспоминаниями и насладитесь карате в исполнении молодых спортсменов!

Приглашаем горожан поддержать наших каратистов!