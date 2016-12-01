29 ноября в Белом зале Центра латышской культуры состоялась встреча представителей предприятий, занятых в туристической сфере Даугавпилса. Организаторы мероприятия – Латвийская торгово-промышленная палата, Даугавпилсская городская и районная думы. Цель встречи отразило ее название – «Гармоничное развитие Даугавпилса как центра регионального туризма».

Отметим, что самоуправление Даугавпилса в последние три года активизировало работу в данном направлении. Это и развитие туристической инфраструктуры города, новые объекты, массовые мероприятия, которые собирают не только местных жителей, но и гостей города. Немаловажную роль здесь играет и Агентство по развитию туризма, созданное год назад.



В планах города создание новых объектов. На территории Крепости будет отреставрировано здание Порохового склада, где планируют открыть постоянную экспозицию выдающегося латвийского керамика Петериса Мартинсона. Есть и задумка по организации Моторного музея.

Однако, в сфере туризма невозможно переоценить роль предпринимателей. Именно бизнес является основой отрасли. Межсезонье – самое время для того, чтобы строить планы на будущее, отладить коммуникацию между самими бизнесменами и представителями самоуправлений, отвечающих за сферу туризма.



На встрече обсуждали принципы работы с целевыми аудиториями, интенсификацию рекламы города в Европейских странах. Актуализировался вопрос о том, как продлить пребывание туристов в городе, что необходимо сделать, чтобы гости Даугавпилса чувствовали себя здесь уютно. Предприниматели отметили, что сейчас мало создавать объекты и мероприятия, очень важна эмоциональная составляющая туристического предложения. Спрос на впечатления очень возрос в современном мире, поэтому необходимо думать о том, как удивить гостей города, продать приятные воспоминания о месте отдыха, сделать так, чтобы туристам захотелось сюда вернуться. Как оказалось, проблемных вопросов много. Встречи в подобном формате будут продолжены.