1 декабря в Даугавпилсском Дворце культуры свой 25-летний юбилей празднует оркестр Национальных вооруженных сил.

Оркестр начал свою деятельность в декабре 1991 года. Концертная программа включит в себя произведения латышских композиторов и аранжировщиков, чье творчество непосредственно связано с работой оркестра.



Как сообщили BaltNews.lv в даугавпилсском самоуправлении, в концерте, состоящем из двух отделений, примут участие также Smilšu kino и танцевальный коллектив Bramaņi. Прозвучат как новые, так и уже известные музыкальные композиции.



По традиции Латвийской Армии — вход на концерт свободный.