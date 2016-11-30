Движение на дорогах страны сегодня осложнено. Как сообщило предприятие Latvijas Valsts ceļi, 140 единиц техники чистят главные дороги и посыпают их реагентами. Однако ситуацию сильно осложняет непрекращающийся снег.
По прогнозам синоптиков, всю первую половину дня в стране ожидаются осадки. Сообщается также, что снег может перейти в мокрый снег и дождь. Во второй половине дня синоптики прогнозируют осадки на востоке страны.
В Даугавпилсе в первую очередь чистят дороги, по которым курсирует общественный транспорт. В то же время горожане высказывают множество жалоб в адрес работы коммунальных служб с вязи с плохо почищенными дорогами.
В Даугавпилсе в первую очередь чистят дороги, по которым курсирует общественный транспорт. В то же время горожане высказывают множество жалоб в адрес работы коммунальных служб с вязи с плохо почищенными дорогами.
Лачплеси\с бери шинель и канай домой и отдай Оглодкова городу
Мне похер ваши разборки, мне нужны чистые дороги и освещение на них.
Если разобьют мою машину, для меня это крах, больше скажу, коллапс. Я и так еле передвигаюсь, а если РАЗЪЕБАЙ ЛАЧПЛЕСИС ОСТАВИТ МЕНЯ, ИНВАЛИДА, БЕЗ МАШИНЫ, ЗАТАСКАЮ ПО СУДАМ ВМЕСТЕ С ЭЙГИМОМ.
Я никогда не писал комментариев, но сегодня попрощался с жизнью. Работяги меня поймут. О том, кто продаёт права сикалкам тут говорить не буду.
Лачплеси\с бери шинель и канай домой и отдай Оглодкова городу
Мне похер ваши разборки, мне нужны чистые дороги и освещение на них.
Если разобьют мою машину, для меня это крах, больше скажу, коллапс. Я и так еле передвигаюсь, а если РАЗЪЕБАЙ ЛАЧПЛЕСИС ОСТАВИТ МЕНЯ, ИНВАЛИДА, БЕЗ МАШИНЫ, ЗАТАСКАЮ ПО СУДАМ ВМЕСТЕ С ЭЙГИМОМ.
Я никогда не писал комментариев, но сегодня попрощался с жизнью. Работяги меня поймут. О том, кто продаёт права сикалкам тут говорить не буду.
-С чего вдруг
-Не видишь.я инвалид
-А где знак Инвалид
дальше мат
Лачплеси\с бери шинель и канай домой и отдай Оглодкова городу
Мне похер ваши разборки, мне нужны чистые дороги и освещение на них.
Если разобьют мою машину, для меня это крах, больше скажу, коллапс. Я и так еле передвигаюсь, а если РАЗЪЕБАЙ ЛАЧПЛЕСИС ОСТАВИТ МЕНЯ, ИНВАЛИДА, БЕЗ МАШИНЫ, ЗАТАСКАЮ ПО СУДАМ ВМЕСТЕ С ЭЙГИМОМ.
Я никогда не писал комментариев, но сегодня попрощался с жизнью. Работяги меня поймут. О том, кто продаёт права сикалкам тут говорить не буду.