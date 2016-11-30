Движение на дорогах страны сегодня осложнено. Как сообщило предприятие Latvijas Valsts ceļi, 140 единиц техники чистят главные дороги и посыпают их реагентами. Однако ситуацию сильно осложняет непрекращающийся снег.

По прогнозам синоптиков, всю первую половину дня в стране ожидаются осадки. Сообщается также, что снег может перейти в мокрый снег и дождь. Во второй половине дня синоптики прогнозируют осадки на востоке страны.

В Даугавпилсе в первую очередь чистят дороги, по которым курсирует общественный транспорт. В то же время горожане высказывают множество жалоб в адрес работы коммунальных служб с вязи с плохо почищенными дорогами.