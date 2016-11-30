Официальная страница баскетбольного клуба ВЭФ сообщает, что подписала договор о сотрудничестве с БК «Краслава». Цель клуба – развитие баскетбола в регионах и поддержка молодых талантов.

ВЭФ регулярно проводит свои домашние игры не в Риге. Рижане в этом сезоне уже успели сыграть в Даугавпилсе, Саласпилсе, Айзкраукле и Салдусе.



Директор школы ВЭФ Гатис Яхович отмечает, что соглашение с «Краславой» - важный шаг в поиске и отборе молодых талантов: «Для школы работа в Латгалии очень важна. Этот регион для нас является приоритетным в привлечении молодежи».



Тренер клуба «Краслава» Райтис Тимма объяснил, что такой договор позволит лучшим игрокам тренироваться у одних из лучших специалистов Латвии. Это, несомненно, отличный опыт. Также ребята будут привлекаться в молодежные команды. К примеру, в текущем сезоне трое ребят (2003, 2002 и 2000 г. р.) играютза ВЭФ в европейской юношеской баскетбольной лиге (EYBL).



Пока ребята едут в Ригу не на постоянную основу, а именно тренироваться в летних лагерях и время от времени провести тренировки в течение сезона. Потенциально на карандаше у тренеров 4-5 ребят.



Сотрудничество между «Краславой» и ВЭФом началось уже давно. В мае этого года в Краславе был проведен сбор, с участием лучших специалистов Латвии.



Самый известный краславчанин латвийского баскетбола – Янис Тимма, старший сын Райтиса, который в свое время уехал в Ригу, не малую роль в его развитии сыграл Мартиньша Лаува. Сегодня Янис один из ведущих игроков питерского «Зенита».



В этом сезоне никто из краславчан в ЛБЛ не играет. Айвар Стикутс является игроком «Турибы» - ЛБЛ2, параллельно играет за вторую команду по третьей лиге. Не удалось закрепиться в системе ЛУ из-за травмы Арнису Бебришу, но сегодня он один из лидеров «Краславы».



БК «Красалава» создавался, что подтягивать молодежь – это дает свои результаты. В чемпионате Латвии U19 «Краслава» идет без поражений во втором дивизионе («Восток»), победа в регулярном чемпионате позволит команде выйти в финальную часть юниорского первенства страны.