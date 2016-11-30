Хотя по мнению Госкассы, закон не позволяет государству спасать испытывающий финансовые сложности Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, решить его проблемы можно с помощью принадлежащего государству финансового учреждения Altum, допускают в Министерстве экономики.

Премьер Марис Кучинскис не испытывает скепсиса, чтобы выдать предприятию государственные гарантии под кредит. Но, говорит, сперва нужно тщательно оценить всю ситуацию.



За 9 месяцев этого года Даугавпилсский локомотиворемонтный завод понес убытки в 2,5 млн. евро. С января 2015 года уволены 400 человек – это примерно половина от всего штата. Падение бизнеса в компании объясняют сокращением заказов из России.



«Госгарантии – это не та вещь, которую дают или не дают на основании заявления. Министры экономики и финансов должны оценить всю ситуацию. Должен быть нормальный бизнес-план, в котором сказано, откуда деньги берутся и как будут потрачены.



Государство не хочет выдавать гарантии просто так. Это было бы безответственно. Но я пока не получил заключение от министерства экономики», - сказал премьер.



Между тем заместитель госсекретаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко говорит, что в случае банкротства завода страна потеряет 0,1% от ВВП, а уровень безработицы в Лаптгалии вырастет на 3,5%.



В министерстве считают, что операцию по спасению можно было бы выполнить посредством Altum. Компании может быть предложена программа гарантий для предприятий, преназначенная именно для тех фирм, что пострадали от российского кризиса. Они получают возможность отложить выплат основной суммы и оплачивать лишь текущее обслуживание кредита, выйти на другие рынки и продолжить работу.



Как сообщалось, ДЛРЗ просит правительство предоставить гарантии для обеспечения банковского кредита. ДЛРЗ информирует о том, что соглашение с Swedbank по кредитным договорам, срок действия которых заканчивается в этом году, и возможном невыполнении обязательств перед банком не достигнуто. Отказ банка связан с финансовым положением завода и тем, что на предприятии не увеличивается объем заказов.



Как указывает ДЛРЗ, чтобы спасти предприятие, с января 2015 года с работы на заводе уже были уволены 432 человека или 45% общего числа работников.



ДЛРЗ поясняет, что сложная политическая ситуация между Россией и ЕС привела к тому, что объем заказов для российского рынка резко уменьшился, а последняя крупномасштабная модернизация производства на ДЛРЗ для переориентации на европейский рынок по времени совпала с обострением отношений между Россией и ЕС.



В первом полугодии этого года ДЛРЗ работал с оборотом в размере 6,17 млн евро и убытками в размере 1,46 млн евро.