29 ноября поляки отмечают Анджейки. Это древний народный праздник, который неизменно проходит в атмосфере веселья и некой таинственности. В этот вечер гадают на суженного и предсказывают будущее. Несмотря на то, что традиция эта уходит корнями в 16 век, гадают поляки 29 ноября по сей день. Способов узнать свое будущее существует множество. И многие из них вчера вечером были продемонстрированы в Центре польской культуры.

Начались Анджейки в Даугавпилсе с выступления воспитанников театральной группы «Улыбающаяся радуга» (реж. Милена Рожанска). Дети под веселые песни, танцы и стихи представили зрителям целый год со всеми его прекрасными временами года и месяцами, а также любимыми развлечениями. Затем гости праздника (а пришло их немало) отправились в путешествие по Польскому дому, где в каждом закутке от подвала до мансарды их ждали всевозможные гадалки и предсказатели. Узнать свое будущее можно было и по восковым фигуркам, получающимся после литья воска через ключ в воду, и по знакам на песке, и карточкам, и веточкам вишни и т.д. Гости всех возрастов с радостью переходили от одного чародея к другому.



Как рассказала директор Центра польской культуры Жанна Станкевич, традиция празднования Анджеек в Польском доме в Даугавпилсе существует уже многие годы. И каждый год организаторы стараются привнести в праздник что-то новое: это и необычные виды гаданий, и выступления творческих коллективов, конкурсы с загадками и т.д. Главное, чтобы весело и интересно было всем: и маленьким гостям, и их родителям, и даже бабушкам и дедушкам. Как показал прошедший праздник - Анджейковым развлечениям все возрасты покорны.