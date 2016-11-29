Обнаружение стихийных свалок, контроль заброшенных зданий, а также проверка, есть ли у собственников договора на вывоз мусора, — всем этим в Полиции самоуправления Даугавпилса занимается специальный подотдел по решению коммунальных вопросов, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Около 100-120 дел еженедельно рассматривают занимающиеся решением коммунальных вопросов сотрудники Полиции самоуправления Даугавпилса. В их обязанности входит контроль соблюдения правил ухода за частной собственностью, безопасностью заброшенных зданий, профилактика правонарушений, а также работа по предотвращению стихийных свалок.



«Место, где мы находимся, — прибрежная зона, и эта свалка образовалась за считанные недели. Кто-то выкидывает мусор, приезжает другой человек, видит, что здесь уже кто-то выкинул, ну, и считает возможным тоже выбросить здесь мусор. Мы видим тут и строительный мусор, и органический. Люди считают, что это нормально, и кто-то за них это будет убирать», — рассказал инспектор Павел Терёхин, инспектор Полиции самоуправления Даугавпилса.



Такие неприятные глазу картины вне зависимости от времени года можно встретить в лесах, лесопарках, у водоёмов, рядом с дачными кооперативами. Стихийные свалки удаётся обнаружить, получив жалобу от горожан, или во время патрулирования.



«Первые меры — это фиксация. Мы фотографируем место, где находится стихийная свалка, затем у нас есть возможность по кадастру проверить, кому принадлежит земля (юридическое лицо, физическое или самоуправление).

Далее мы заводим делопроизводство, проверяем Земельную книгу — кто является собственником. И вызываем собственника к себе, в управление полиции, для дальнейших разбирательств», — пояснил Терёхин.



Бывают случаи, когда достаточно профилактической беседы, чтобы владелец принял меры по ликвидации стихийной свалки. Если же после замечаний полиции самоуправления не последовало никаких действий, составляется административный протокол. Размер штрафа для физического лица — до 350 евро, для юридического — до 1 400. Если стихийная свалка образовалась на земле самоуправления, то её ликвидация ложится на плечи Управлений коммунального хозяйства. Только в этом году из бюджета города на эти цели потрачено более 15 000 евро. Кстати, если недалеко от стихийной свалки находятся жилые дома, то сотрудники полиции проверяют их собственников на наличие договора о вывозе мусора.



Вообще, в частном секторе муниципальная полиция — частный гость. Они ведут контроль, чтобы у всех собственников был заключён договор с компанией, вывозящей мусор.

Заброшенные здания уже много лет являются головой болью муниципалитета. Один из правовых инструментов влияния на собственников таких строений — штраф. Его размер такой же, как у «мусорного»: для физического лица — до 350 евро, для юридического — до 1 400.



«Каждое заброшенное здание должно быть законсервировано, т.е. должны быть закрыты дверные, оконные проёмы, чтобы не допустить туда попадания посторонних лиц. И чтобы это не подвергало опасности их здоровье и жизнь.



Мы тесно сотрудничаем с городским управлением по вопросам строительства, которое в случае необходимости даёт собственнику заброшенного здания предписания, он должен их выполнить по всем пунктам, по всем недочётам», — указал Терёхин.

Контроль правил обслуживания заброшенных зданий, договоров по вывозу бытового мусора, стихийные свалки — всем этим Полиция самоуправления занимается круглый год. Но есть и функции, зависящие от времени года, например, зимой — это контроль уборки от снега тротуаров и крыш, летом — своевременного покоса травы.