Даугавпилсская региональная больница приобрела новый статус, став исследовательской и учебной клинической базой Рижского университета Страдыня. Об этом свидетельствует и вывеска, и флаг университета, которые появились у входа. и договор о сотрудничестве, и включение университета в число акционеров открывают новые возможности для развития медицинского учреждения. Сами медики довольны тем, что будет возможность на месте проконсультироваться с профессорами вуза, повысить свою квалификацию.

Статус клинической базы означает и то, что студенты будут проходить практику в нашей больнице. Возможно, именно сюда они и придут работать, оценив возможности, которые предоставляет Даугавпилс, в том числе стипендию для резидентов. Университет, в свою очередь, заинтересован в улучшении подготовки студентов. Возможности региональной больницы позволяют расширить студенческую практику. Заинтересован вуз и во внедрении новейших достижений науки.

Новый уровень Даугавпилсской региональной больницы прежде всего означает новые возможности для пациентов. Цель этих нововведений проста - уровень врачебной помощи не должен зависеть от того, где живет человек – в столице или за ее пределами, все достижения медицины должны быть доступны каждому жителю страны.