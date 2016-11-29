28 ноября открыты конверты с предложениями на выполнение работ по строительству и освещению променада на берегу озера Стропы. Комиссия определит победителя после изучения документов.

Длина прогулочной зоны составит около 3 километров. Променад пройдет от Даугавпилсской региональной больницы до пляжа „Stropu vilnis”. Реализовать проект планирует по частям. Сначала будет сделана дорожка вдоль берега, потом появятся зоны для отдыха.