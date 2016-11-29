28 ноября открыты конверты с предложениями на выполнение работ по строительству и освещению променада на берегу озера Стропы. Комиссия определит победителя после изучения документов.
Длина прогулочной зоны составит около 3 километров. Променад пройдет от Даугавпилсской региональной больницы до пляжа „Stropu vilnis”. Реализовать проект планирует по частям. Сначала будет сделана дорожка вдоль берега, потом появятся зоны для отдыха.
Конкурс выиграет тот претендент, который предложит наибольший размер отката.