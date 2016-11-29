В выходные дни в Вентспилсе завершился открытый чемпионат Латвии 2016 года по олимпийскому тхэквондо. Кроме латвийских клубов, за звание сильнейших боролись команды из России и Беларуси.

Сборная Даугавпилса была представлена спортсменами клуба ЛТЦ «Джитай». 17 медалей – таков результат выступления наших спортсменов: 6 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых.

«Выступление нашей команды можно считать успешным, - делится своими впечатлениями тренер команды Борис Иванов, - Более плотно Даугавпилс был представлен в кадетской возрастной категории, и здесь мы заняли 1-е командное место. В других возрастных группах команда была неполной, но ребята всё сделали по максимуму, что и позволило нам занять 3-е место в общем командном зачете. Поздравляю всех ребят с отличным результатом!»

Имена призеров и чемпионов Латвии 2016 года:

1-е место

Богданов Дзинтар – до 36 кг (дети), ученик 3-й ср. школы;

Бруков Роман - до 45 кг (кадеты), ученик 13-й ср. школы;

Вавилов Антон – до 65 кг (кадеты), ученик 13-й ср. школы;

Позняк Глеб – свыше 65 кг (кадеты), ученик 13-й ср. школы;

Соболева Виктория – до 52 кг (юниоры), ученица 9-й ср. школы;

Иванов Кирилл – до 73 кг (юниоры), ученик 9-й ср. школы.

2-е место

Улме Давид – до 26 кг (дети), ученик 3-й ср. школы;

Вилков Ярослав - свыше 65 кг (кадеты), ученик Центральной ср. школы;

Королева Анастасия - до 49 кг (кадеты), ученица 9-й ср. школы;

Лапковский Андрей - до 63 кг (юниоры), ученик 16-й ср. школы.

3-е место

Чемис Илья - до 73 кг (юниоры), ученик 12-й ср. школы;

Богданович Виктор - до 29 кг (дети), ученик Русского лицея;

Соколов Степан - до 29 кг (дети), ученик Русского лицея;

Конопецкий Кевин - до 45 кг (кадеты), ученик Сасканяс школы;

Харламов Даниил - до 45 кг (кадеты), ученик 15-й ср. школы;

Угаринко Даниил - до 63 кг (юниоры), ученик Польской школы;

Лещук Максимилиан – до 36 кг (дети), ученик Польской школы.

Впереди у наших спортсменов – международные соревнования в Клайпеде 10 декабря и «Кубок Астанкова» в Даугавпилсе 18 декабря.