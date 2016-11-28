26 ноября, на 78 году жизни, ушел из жизни профессор и бывший ректор Даугавпилсского университета Янис Покулис.

Он родом из Замброва Асунской волости. Однако почти 60 лет его жизни были связаны с Даугавпилсом. В 1957 году он начал учебу в Даугавпилсском педагогическом институте. Уходя из жизни, он был ведущим исследователем института гуманитарных и социальных наук Даугавпилсского университета.



Большую часть жизни Янис Покулис был связан с биологией, трудом и методикой преподавания предметов. В 1962 г. он получил диплом учителя биологии, химии и сельского хозяйства. В течение последующих 30 лет он занимал разные должности: от преподавателя до профессора, а также одновременно с этим исполнял административные обязанности, руководя кафедрой трудового обучения и Сенатом ВУЗа.



За свою работу на благо города Яниса Покулиса в 2010 году наградили, присвоив ему титул "Почетный даугавпилчанин".



В памяти многим поколений выпускников ВУЗа и коллег по работе Янис Покулис навсегда останется умным, требовательным и честным педагогом, а также сердечным, открытым и бескорыстный человек.