На молодежном чемпионате мира боксеры сборной Латвии закончили свои выступления. Рижане, дебютанты чемпионата Милан Волков (+91), Ангел Батавин (64), уступив по очкам в первых боях, боксерам из Германии и Италии.

Более опытные боксеры, смогли попасть только в 1/16 финала:

Edgars Korženevskis (69) из Даугавпилса, одержал уверенную победу над Sergt Ivan из Хорватии, а против Newns Stephen из Шотландии, уступил 2:3 (очень спорное решение). Эдгар доминировал в бою, а в 3 раунде послал соперника в нокдаун, но вердикт судей был вынесен, не в нашу пользу.

Рижанин Aleksejs Aboltiņš(75.kg) проиграл Viktor Arpad из Венгрии, в равном бою.

К сожалению, обоим лидерам сборной, не удалось войти в 1/8 финала и остаться в составе олимпийской команды Латвии. В прошлом году, на чемпионате мира Аболтиньш завоевал 5 место, Корженевский 9 место, обеспечив себе место в ЛОВе.

Тренер сборной Латвии Владислав Соколов «Я как тренер сборной Латвии, переживаю за всю команду, но больше всего мне обидно за своего спортсмена. В этом году мы как включились в работу с января и до середины ноября не покладая рук. Проделали колоссальную работу, участвовали во всех возможных AIBA турнирах и учебно-тренировочных сборах. Подтянули все недочёты и не доделки, вышли на пик соревнований и тут во втором бою у нас просто отбирают победу. Судья в ринге, не обращая внимания на ошибки соперника, начинает раздавать нам предупреждения, снимая при этом очки. Мы увеличили результативность во втором и третьем раунде, не оставив шансов на победу сопернику, но судьи сбоку решили иначе. Сегодня у нас отобрали результат и отобрали нечестно.»

Президент Федерации Бокса Латвии, поблагодарил боксеров и старшего тренера сборной Владислава Соколова, подчеркнув, что латвийские боксеры на год моложе своих соперников и в следующем году, будут бороться за более высокое место и смогут порадовать своих болельщиков.





Следующий большой турнир «Рига Опен» среди боксеров Элиты (18-40 лет),

будет проводиться 8-11 декабря, в Риге в спортивном манеже, Маскавас 160.

А в Даугавпилсе 16-17 декабря состоится международный Рождественский турнир, где примут участия сборные команды пяти стран и спортсмены ДЮСШ Даугавпилса.