Завтра делегация из представителей Министерства обороны, Земессардзе, а также военных из 173 пехотной бригады армии США выступит с лекциями перед латгальскими школьниками.

Как сообщили BaltNews.lv в пресс-службе Министерства обороны, латвийские и американские военнослужащие расскажут об оборонном потенциале Латвии. Речь пойдет о том, как решения саммита НАТО в Варшаве, принятие новой Государственной концепции обороны, повлияли на возможности вооруженных сил защищать страну в случае нападения агрессора.



Школьникам объяснят вклад США в обеспечении безопасности союзников в рамках операции Atlantic Resolve.



Лекции состоятся в Первой государственной гимназии в Резекне, в Дрицанской и Трискадской средних школах Резекненского края.



Министерство обороны в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами организует лекции для латвийских школьников уже не первый год. Во время предыдущего цикла с апреля 2015 по апрель 2016 года военные выступили в 100 латвийских школах.