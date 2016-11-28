Минувшим вечером и ночью в Даугавпилсе прошел достаточно обильный снегопад. На дорогах образовался лед.

Сегодня утром существенно затруднено движение по главным автомагистралям и региональным дорогам Латвии. Об этом свидетельствует информация ГАО Latvijas Valsts ceļi. Движение осложнено на Баусском и Елгавском шоссе, на Рижской объездной дороге (участок Саласпилс — Бабите), на Даугавпилсской и Резекненской объездных дорогах, на Видземском шоссе (участок от Лигатне до поворота на Рауну и от Вириеши до Вецлайцене), на Валмиерском шоссе (от моста через Браслу до Сталбе и от Стренчи до Валки), по Даугавпилсскому шоссе (участок от Огре до Лиелварде и от Плявиняс до Патерниеки), по Лиепайскому шоссе (от Риги до Аннениеки), по Вентспилсскому шоссe (от Риги до Стразде и от Талси до Попе), а также на дорогах по направлению к Терехово и Медуми.



На региональных дорогах движение осложнено повсеместно.