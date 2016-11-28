В Латгалии пропавшая без вести около месяца назад 69-летняя пенсионерка обнаружена мертвой. Об этом сообщает представитель Bezvests.lv Светлана Гинтере.

Пожилая женщина пропала 26 октября в местечке Дрицаны Резекненского края по пути в магазин.



Группа добровольцев Даугавпилсского отделения Bezvests.lv под руководством Эрика Черкасова 27 ноября занялась поисками. Спустя примерно два часа поисков было найдено тело женщины .



В этот раз к поискам не привлекалось большое количество людей: женщину искали несколько добровольцев и родственники женщины. Им требовалось проверить две небольших территории.



Причину смерти пенсионерки установит экспертиза. На месте событий работает полиция.