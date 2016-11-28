В Латгалии пропавшая без вести около месяца назад 69-летняя пенсионерка обнаружена мертвой. Об этом сообщает представитель Bezvests.lv Светлана Гинтере.
Пожилая женщина пропала 26 октября в местечке Дрицаны Резекненского края по пути в магазин.
Группа добровольцев Даугавпилсского отделения Bezvests.lv под руководством Эрика Черкасова 27 ноября занялась поисками. Спустя примерно два часа поисков было найдено тело женщины .
В этот раз к поискам не привлекалось большое количество людей: женщину искали несколько добровольцев и родственники женщины. Им требовалось проверить две небольших территории.
Причину смерти пенсионерки установит экспертиза. На месте событий работает полиция.
Группа добровольцев Даугавпилсского отделения Bezvests.lv под руководством Эрика Черкасова 27 ноября занялась поисками. Спустя примерно два часа поисков было найдено тело женщины .
В этот раз к поискам не привлекалось большое количество людей: женщину искали несколько добровольцев и родственники женщины. Им требовалось проверить две небольших территории.
Причину смерти пенсионерки установит экспертиза. На месте событий работает полиция.