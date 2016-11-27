В этом году детей к зимним праздникам ждет масса сюрпризов. Как рассказала в программе "Диалог с городом" на радио "Алиса+" заместитель руководителя управления культуры Вита Вилевко, в этом году в Домике гномов поменяется размещение фигур гномов.

Соответственно, творческие мастерские будут проходить в других местах. Часть развлечений запланирована во дворике Домика гномов, а традиционные творческие мастерские будут проходить в Доме Единства в помещении, где раньше располагался книжный магазин "Глобус". Занятия будут проходить с 3 декабря по 8 января с 12.00 до 19.00. 31 декабря - с 12.00 до 15.00, а 1 января - с 14.00 до 17.00.





Программа мастерских будет доступна в Домике гномов.