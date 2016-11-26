Сегодня в Даугавпилсе зажгут первую свечу на венке Адвента. По уже сложившейся в городе традиции большой венок Адвента появится возле костела Св. Петра на перекрестке улиц Ригас и Циетокшня.
В церемонии в 16.00 будет участвовать декан костела Св. Петра Михаил Сивицкий. Будет и небольшой концерт. С этого момента наступает время ожидания Рождества – время умиротворения и тишины.
Весь мир сейчас в состоянии адвента позиции Трампа и Христос вряд ли поможет ликвидировать угрозу войны.
Гяур, скоро настанет тот час, когда вся Европа будет отмечать 11-12 декабря НОЧЬ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА.
Весь мир сейчас в состоянии адвента позиции Трампа и Христос вряд ли поможет ликвидировать угрозу войны.
АДВЕНТ - приход, пришествие (adventus).
Не знаешь, не болтай. Все вы, католики, только щёки надувать и можете.