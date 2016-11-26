Латвийские и литовские пограничники в пятницу впервые начали совместное патрулирование границы между двумя странами, сообщила литовская Государственная служба погранохраны.
Договор о сотрудничестве с целью предотвращения нелегальной миграции через эту внутреннюю границу ЕС и других преступных деяний, службы погранохраны и полиции Латвии и Литвы подписали в конце сентября.
Большое внимание стороны будут уделять также гарантированию общественного порядка и надзору за безопасностью дорожного движения.
Совместные патрули пограничников и полицейских будут использовать транспортные средства и техническое оснащение правоохранительных органов двух стран.
Большое внимание стороны будут уделять также гарантированию общественного порядка и надзору за безопасностью дорожного движения.
Совместные патрули пограничников и полицейских будут использовать транспортные средства и техническое оснащение правоохранительных органов двух стран.
Арабы нынче - ну и ну! -
Европу поприжали, -
А мы в "шестидневную войну"
Их очень поддержали.
Они к нам ездят неспроста -
Задумайтесь об этом! -
И возят нашего Христа
На встречу с Магометом.
Толи дело Я ! Поэт !
Я талантлив просто жуть !
Распирает даже грудь,
Чуть не лопается попа, как хочу я газонуть
Слогом метким, рифмой яркой,
Стих сложить, что б на века !
Не выходит... Что ж, пока
Примелькаюсь я всем фоткой,
Страшной рожею своей.
Шароглазый как селедка
Буду я пугать людей.