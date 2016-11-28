На прошлой неделе был принял главный финансовый документ государства. Депутат Сейма Рихард Эйгим высказал свое мнение о бюджете страны на 2017 год, о выделенном финансировании для Даугавпилса, а также о причинах отставания города от ряда других самоуправлений Латвии.

- Принятие бюджета – процесс, прямо скажу, нелегкий. Помимо того, что само заседание Сейма проходит долго и очень эмоционально, до этого идет большая работа в комитетах и комиссиях, проводятся переговоры в поисках компромиссов по целому ряду серьезных вопросов. А искать компромиссы необходимо, так как от того будет ли принят (или не принят) бюджет зависит стабильность в правительстве. Бесконечные лихорадки и смены министров, конечно же, мешают развитию страны в целом. Поэтому все заинтересованы, чтобы главный финансовый документ был принят вовремя.



В этом году заседание длилось почти 20 часов. И хотя расходы почти на 300 миллионов евро превышают доходы, большинством голосов бюджет был принят. Есть моменты, которые меня, как простого гражданина, не совсем устраивают, но в целом я считаю, что многие проблемы мы решить сможем. Например, на социальные сферы (а это пенсии, пособия) выделено почти на 200 млн. евро больше, чем в прошлом году. На 64 млн. увеличилось финансирование здравоохранения, на образование заложено на 11 млн. евро больше, чем в 2016 году. И так далее… Я не стану сейчас перечислять все цифры, эта информация доступна для всех, и все желающие могут с ней ознакомиться. Но я хочу остановиться на финансировании самоуправлений.



Сразу скажу, Даугавпилс на 13-ом месте. Вы вдумайтесь, второй по величине город Латвии на 13 месте! На строительство футбольного стадиона и проектирование манежа из госбюджета нам выделено только 205 тысяч евро.



Для примера назову сколько денег получат города, вошедшие в первую тройку. Вентспилс – 4 млн. евро, Лиепая – 1 млн.500 тысяч евро, Валмиера получит 1 млн. 100 тысяч евро. Чувствуете разницу? Эти города получили в 5 раз, а то и в 20 раз больше! И все это происходит потому, что в нашем городе нет толковых управленцев, они не умеют (или не хотят) работать, разрабатывать грамотные технические проекты. Нет команды, нет специалистов, которые думают о будущем города.



Предвижу, что сейчас руководство Даугавпилса станет оправдываться, что миллионную поддержку государства получили города, где мэрами являются представители политического объединения Союз зеленых и крестьян – партии, которая сегодня находится у власти. Не буду лукавить – это важный момент. Потому что прямой диалог самоуправления с депутатами Сейма и министрами помогает продвижению проектов. Но что мешало нашему мэру вести такой диалог, заручиться поддержкой в Сейме и министерствах? Напомню, он представляет Латгальскую партию, которая входит в список Vienotība. А эта партия сегодня в правящей коалиции и имеет министерские портфели. Только вот почему-то с их стороны наш мэр поддержки не получил.



Я хочу обратить внимание еще на один момент. Город Резекне, где, между прочим, мэр от оппозиции, получил финансирование в 4 раза (!) больше, чем Даугавпилс. 800 тысяч евро ему выделили на бассейн. А сейчас у меня прямой вопрос к господину Лачплесису и его гениальной команде. На днях из городской казны вы купили три участка земли на улице Терветес за 128 тысяч евро. Эти участки находятся в ужасном состоянии. Помимо того, что вы потратили деньги на землю, вам придется вложить сюда еще как минимум пол миллиона для расчистки, демонтажа и на строительство новых объектов. Ведь вы так красиво заявили, что в планы думы входит создание в этом месте зоны отдыха и релаксации. Пообещали горожанам аквапарк, бассейн, гостиницы. Когда у вас возникли такие планы? Такие идеи не рождаются за один день. А если вы их вынашивали давно, то почему не разработали грамотный технический проект и даже не попытались получить деньги у государства?



В результате бассейн за деньги государства появится в соседнем Резекне. Там будут проходить международные соревнования, сборы, туда будут приезжать спортсмены и гости из разных уголков страны, других государств. А в Даугавпилсе в ближайшее время мы будем плавать в прогнившем бассейне на надувных матрацах, как это уже сейчас делает наша молодежь.



И таких примеров бесхозяйственности и разбазаривания денег я могу назвать много. Сейчас лучшая концертная площадка – GORS, тоже находится в Резекне. Все звезды проезжают мимо Даугавпилса. Ведь звук в нашем Олимпийском центре, который строился и как концертный зал, такой, что мы находимся в черном списке. Однако написать грамотный технический проект и довести наш Олимпийский до нужных критериев, у нашей думы ума или желания не хватает. Мы довольствуемся малым, нам и 200 тысяч хватает.



Поэтому у меня только одно пожелание к руководству города. Работать надо, господа, работать!, - подытожил депутат Сейма Рихард Эйгим.