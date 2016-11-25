Даугавпилс вовсю готовится к наступающим праздникам. Светящиеся новогодние шары появились возле центра ZINOO .

Идея художников хороша еще тем, что элементы городского дизайна изменяются, как говорится, легким движением руки. Летом это декоративные белые одуванчики, которые светятся в темное время суток. А сейчас их обтянули специальной тканью, добавили несколько деталей – и шары превратились в разноцветные елочные игрушки. Отличная идея. Если так можно украсить город, то почему- бы не придумать оригинальное оформление балкона или своего двора? Конкурс самоуправления будет и в этом году!

25 ноября на площади Виенибас с 12.00 до 21.00 работают детские аттракционы. С 10.00 до 22.00 открыт каток.

26 ноября в 16.00 зажжется первая свеча на венке Адвента на углу улиц Ригас и Циетокшня.

3 декабря в 16.00 на площади Виенибас зажгутся огни на главной городской елке. Приглашаем всех горожан зарядиться рождественским настроением!