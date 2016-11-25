Даугавпилс вовсю готовится к наступающим праздникам. Светящиеся новогодние шары появились возле центра ZINOO .
Идея художников хороша еще тем, что элементы городского дизайна изменяются, как говорится, легким движением руки. Летом это декоративные белые одуванчики, которые светятся в темное время суток. А сейчас их обтянули специальной тканью, добавили несколько деталей – и шары превратились в разноцветные елочные игрушки. Отличная идея. Если так можно украсить город, то почему- бы не придумать оригинальное оформление балкона или своего двора? Конкурс самоуправления будет и в этом году!
25 ноября на площади Виенибас с 12.00 до 21.00 работают детские аттракционы. С 10.00 до 22.00 открыт каток.
26 ноября в 16.00 зажжется первая свеча на венке Адвента на углу улиц Ригас и Циетокшня.
3 декабря в 16.00 на площади Виенибас зажгутся огни на главной городской елке. Приглашаем всех горожан зарядиться рождественским настроением!
25 ноября на площади Виенибас с 12.00 до 21.00 работают детские аттракционы. С 10.00 до 22.00 открыт каток.
26 ноября в 16.00 зажжется первая свеча на венке Адвента на углу улиц Ригас и Циетокшня.
3 декабря в 16.00 на площади Виенибас зажгутся огни на главной городской елке. Приглашаем всех горожан зарядиться рождественским настроением!
Спасибо, я пешком постою. (С)
Меня уже зарядил Сейм принятыми законопроектами.
Поберегите глотку, коллега.
Поберегите глотку, коллега.
Что депутаты, что их помощники, над седой равниной моря пролетели, как фанера над Парижем. Но это уже другая история.