В Даугавпилсе открыл свои двери новый туристический объект - историческая галерея "Бункер", которая оборудована в погребе многоквартирного дома на ул. Театра 13. В этом месте располагается настоящий бункер гражданской защиты советского времени, у которого сохранились оригинальные тяжелые металлические двери.

В "Бункере" можно посмотреть более 300 предметов, которые относятся к разным историческим эпохам: с конца 19-го века до начала 20-го, Первой и Второй Мировых воен, периоду свободной Латвии и советского времени.



Экспозицию составляют карты, плакаты, противогазы, различные средства защиты, спецодежда, а также почетные грамоты, флаги и вымпелы, газеты, деньги, средства связи и т.д.

В коллекцию из разных мест Латвии и других стран попали и бюсты советских предводителей. Осмотреть в "Бункере" можно и редкие экспонаты: предметы, которые использовали сотрудники КГБ, а также противогаз для лошади.