22 ноября 2016 года в Даугавпилсе с аншлагом прошел юбилейный творческий вечер «Моя путеводная нить» члена Союза писателей Беларуси, Русской писательской организации Латвии и Международной ассоциации писателей Станислава Володько, организованный даугавпилсским Центром белорусской культуры.

Станислав Володько – поэт-песенник, автор стихов, сказок и рассказов для детей на белорусском и русском языках, член Союза писателей Беларуси, Русской писательской организации Латвии и Международной ассоциации писателей. Отмечен наградами Беларуси. Является одним из основателей белорусского культурно-просветителского общества “Уздым”.

Щедрыми аплодисментами зрителей в честь 60-летнего юбиляра Станислава Володько открылся праздничный концерт, который вела руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская.

Управляющая делами Даугавпилсской городской думы Ольга Ессе вручила С.Володько почетную грамоту самоуправления, отметив его активность в написании проектов по изданию книг, которые получают финансирование фонда поддержки негосударственных организаций самоуправления .

Руководитель Управления культуры Даугавпилсской краевой думы Инара Мукане в поздравительной речи отметила вклад юбиляра в развитие культурного латвийско-белорусского сотрудничества.

Генеральный консул РБ в Даугавпилсе Владимир Климов подчеркнул, что Беларусь наградила С.Володько медалью Франциска Скорины, он участвовал во Всенародном собрании РБ.

Председатель белорусского общества “Уздым” Людмила Синякова напомнила, что своим названием организация обязана именно Станиславу Володько.

Большинство стихов С.Володько написаны на белорусском языке, языке матери, языке родной Гродненской земли. Концертную программу открыла песня «Беларусы свету» в исполнении ансамбля «Пралески», а затем состоялась премьера песен «Бацькоуски кут» и «Кветки Радзимы» в исполнении ансамбля сениоров «Спадчына».

Песни С.Володько звучат на белорусском, русском и польском языках в исполнении ансамблей и солистов на различных фестивалях, концертах, вечерах в Латвии, Литве, Эстонии, Беларуси. Он сотрудничает с белорусскими и латвийскими композиторами, музыку к его песням написали Альберт Белусь, Станислав Климов, Николай Яцков, Александр Рудзь, Татьяна Пименова, Елена Виткевич и др..

На праздничном вечере их пели ансамбли Центра белорусской культуры «Купалінка» (худ.рук. Вячеслав Петров), «Пралескі» (худ.рук.Анастасия Малышева), «Спадчына» (худ.рук. Яна Юзефович) и «Лянок» (худ.рук. Марина Медунецкая); ансамбль «Лада» (худ.рук. Вера Гринберт) белорусского общества «Уздым; вокальный ансамбль «Вдохновение» (худ.рук. Николай Рябцев) Центра русской культуры; хор «Промень» (худ.рук. Регина Круковская) Центра польской культуры, краславский ансамбль «Ноктюрн» (худ.рук. Рита Андреева) и воспитанники Краславской школы «Варавиксне»; белорусский ансамбль «Завіруха» (худ.рук. Ольга Пранович) из Екабпилса; солисты Сергей Пиманов, Инна Кралика, Зинаида Силиня, Евгений Пашкевич, Елена Виткевич и Татьяна Пименова. Прозвучало несколько латышских народных песен в переводе С.Володько на белорусский язык.

Много добрых пожеланий сказали юбиляру председатель Даугавпилсского украинского общества Надежда Стаховская, председатель Ливанского славянского общества “Узоры” Лидия Знотыня, руководитель Екабпилсского белорусского общества “Спатканне” Валентина Дорощенок, зам.председателя Краславского белорусского общества “Вяселка” Александр Климов и представитель самоуправления Язеп Добкевич, член правления Дагдского белорусского общества “Вербица” Ария Клинтс.

Стихи юбиляра прочли Ольга Павлович, Галина Сонтоцкая, Л.Синякова, а также воспитанники Белорусской воскресной школы “Вяселка”. В стихах и прозе поздравили коллегу поэты Фаина Осина, Евгений Голубев, Павел Плотников, Анастасия Сазанкова, Людмила Вилюма, Евтихий Коноплев, Екатерина Андреева, Анатолий Харин. А затем Станислав Володько прочел свои новые стихи и выразил слова благодарности всем гостям, зрителям, артистам, поэтам.

На творческом вечере Станислава Володько были зачитаны поздравительные адреса юбиляру от Союза писателей Беларуси и Союза белорусов Латвии. Как-то незаметно промелькнули три часа концерта, наполненные музыкой и добротой, но никто не спешил уходить. И заключительную песню «Беларуски дом» на слова С.Володько и музыку А.Рудзя зал пел вместе с «Купалинкой».