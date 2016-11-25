22 ноября 2016 года в Даугавпилсе с аншлагом прошел юбилейный творческий вечер «Моя путеводная нить» члена Союза писателей Беларуси, Русской писательской организации Латвии и Международной ассоциации писателей Станислава Володько, организованный даугавпилсским Центром белорусской культуры.
Станислав Володько – поэт-песенник, автор стихов, сказок и рассказов для детей на белорусском и русском языках, член Союза писателей Беларуси, Русской писательской организации Латвии и Международной ассоциации писателей. Отмечен наградами Беларуси. Является одним из основателей белорусского культурно-просветителского общества “Уздым”.
Щедрыми аплодисментами зрителей в честь 60-летнего юбиляра Станислава Володько открылся праздничный концерт, который вела руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская.
Управляющая делами Даугавпилсской городской думы Ольга Ессе вручила С.Володько почетную грамоту самоуправления, отметив его активность в написании проектов по изданию книг, которые получают финансирование фонда поддержки негосударственных организаций самоуправления .
Руководитель Управления культуры Даугавпилсской краевой думы Инара Мукане в поздравительной речи отметила вклад юбиляра в развитие культурного латвийско-белорусского сотрудничества.
Генеральный консул РБ в Даугавпилсе Владимир Климов подчеркнул, что Беларусь наградила С.Володько медалью Франциска Скорины, он участвовал во Всенародном собрании РБ.
Председатель белорусского общества “Уздым” Людмила Синякова напомнила, что своим названием организация обязана именно Станиславу Володько.
Большинство стихов С.Володько написаны на белорусском языке, языке матери, языке родной Гродненской земли. Концертную программу открыла песня «Беларусы свету» в исполнении ансамбля «Пралески», а затем состоялась премьера песен «Бацькоуски кут» и «Кветки Радзимы» в исполнении ансамбля сениоров «Спадчына».
Песни С.Володько звучат на белорусском, русском и польском языках в исполнении ансамблей и солистов на различных фестивалях, концертах, вечерах в Латвии, Литве, Эстонии, Беларуси. Он сотрудничает с белорусскими и латвийскими композиторами, музыку к его песням написали Альберт Белусь, Станислав Климов, Николай Яцков, Александр Рудзь, Татьяна Пименова, Елена Виткевич и др..
На праздничном вечере их пели ансамбли Центра белорусской культуры «Купалінка» (худ.рук. Вячеслав Петров), «Пралескі» (худ.рук.Анастасия Малышева), «Спадчына» (худ.рук. Яна Юзефович) и «Лянок» (худ.рук. Марина Медунецкая); ансамбль «Лада» (худ.рук. Вера Гринберт) белорусского общества «Уздым; вокальный ансамбль «Вдохновение» (худ.рук. Николай Рябцев) Центра русской культуры; хор «Промень» (худ.рук. Регина Круковская) Центра польской культуры, краславский ансамбль «Ноктюрн» (худ.рук. Рита Андреева) и воспитанники Краславской школы «Варавиксне»; белорусский ансамбль «Завіруха» (худ.рук. Ольга Пранович) из Екабпилса; солисты Сергей Пиманов, Инна Кралика, Зинаида Силиня, Евгений Пашкевич, Елена Виткевич и Татьяна Пименова. Прозвучало несколько латышских народных песен в переводе С.Володько на белорусский язык.
Много добрых пожеланий сказали юбиляру председатель Даугавпилсского украинского общества Надежда Стаховская, председатель Ливанского славянского общества “Узоры” Лидия Знотыня, руководитель Екабпилсского белорусского общества “Спатканне” Валентина Дорощенок, зам.председателя Краславского белорусского общества “Вяселка” Александр Климов и представитель самоуправления Язеп Добкевич, член правления Дагдского белорусского общества “Вербица” Ария Клинтс.
Стихи юбиляра прочли Ольга Павлович, Галина Сонтоцкая, Л.Синякова, а также воспитанники Белорусской воскресной школы “Вяселка”. В стихах и прозе поздравили коллегу поэты Фаина Осина, Евгений Голубев, Павел Плотников, Анастасия Сазанкова, Людмила Вилюма, Евтихий Коноплев, Екатерина Андреева, Анатолий Харин. А затем Станислав Володько прочел свои новые стихи и выразил слова благодарности всем гостям, зрителям, артистам, поэтам.
На творческом вечере Станислава Володько были зачитаны поздравительные адреса юбиляру от Союза писателей Беларуси и Союза белорусов Латвии. Как-то незаметно промелькнули три часа концерта, наполненные музыкой и добротой, но никто не спешил уходить. И заключительную песню «Беларуски дом» на слова С.Володько и музыку А.Рудзя зал пел вместе с «Купалинкой».
Щедрыми аплодисментами зрителей в честь 60-летнего юбиляра Станислава Володько открылся праздничный концерт, который вела руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская.
Управляющая делами Даугавпилсской городской думы Ольга Ессе вручила С.Володько почетную грамоту самоуправления, отметив его активность в написании проектов по изданию книг, которые получают финансирование фонда поддержки негосударственных организаций самоуправления .
Руководитель Управления культуры Даугавпилсской краевой думы Инара Мукане в поздравительной речи отметила вклад юбиляра в развитие культурного латвийско-белорусского сотрудничества.
Генеральный консул РБ в Даугавпилсе Владимир Климов подчеркнул, что Беларусь наградила С.Володько медалью Франциска Скорины, он участвовал во Всенародном собрании РБ.
Председатель белорусского общества “Уздым” Людмила Синякова напомнила, что своим названием организация обязана именно Станиславу Володько.
Большинство стихов С.Володько написаны на белорусском языке, языке матери, языке родной Гродненской земли. Концертную программу открыла песня «Беларусы свету» в исполнении ансамбля «Пралески», а затем состоялась премьера песен «Бацькоуски кут» и «Кветки Радзимы» в исполнении ансамбля сениоров «Спадчына».
Песни С.Володько звучат на белорусском, русском и польском языках в исполнении ансамблей и солистов на различных фестивалях, концертах, вечерах в Латвии, Литве, Эстонии, Беларуси. Он сотрудничает с белорусскими и латвийскими композиторами, музыку к его песням написали Альберт Белусь, Станислав Климов, Николай Яцков, Александр Рудзь, Татьяна Пименова, Елена Виткевич и др..
На праздничном вечере их пели ансамбли Центра белорусской культуры «Купалінка» (худ.рук. Вячеслав Петров), «Пралескі» (худ.рук.Анастасия Малышева), «Спадчына» (худ.рук. Яна Юзефович) и «Лянок» (худ.рук. Марина Медунецкая); ансамбль «Лада» (худ.рук. Вера Гринберт) белорусского общества «Уздым; вокальный ансамбль «Вдохновение» (худ.рук. Николай Рябцев) Центра русской культуры; хор «Промень» (худ.рук. Регина Круковская) Центра польской культуры, краславский ансамбль «Ноктюрн» (худ.рук. Рита Андреева) и воспитанники Краславской школы «Варавиксне»; белорусский ансамбль «Завіруха» (худ.рук. Ольга Пранович) из Екабпилса; солисты Сергей Пиманов, Инна Кралика, Зинаида Силиня, Евгений Пашкевич, Елена Виткевич и Татьяна Пименова. Прозвучало несколько латышских народных песен в переводе С.Володько на белорусский язык.
Много добрых пожеланий сказали юбиляру председатель Даугавпилсского украинского общества Надежда Стаховская, председатель Ливанского славянского общества “Узоры” Лидия Знотыня, руководитель Екабпилсского белорусского общества “Спатканне” Валентина Дорощенок, зам.председателя Краславского белорусского общества “Вяселка” Александр Климов и представитель самоуправления Язеп Добкевич, член правления Дагдского белорусского общества “Вербица” Ария Клинтс.
Стихи юбиляра прочли Ольга Павлович, Галина Сонтоцкая, Л.Синякова, а также воспитанники Белорусской воскресной школы “Вяселка”. В стихах и прозе поздравили коллегу поэты Фаина Осина, Евгений Голубев, Павел Плотников, Анастасия Сазанкова, Людмила Вилюма, Евтихий Коноплев, Екатерина Андреева, Анатолий Харин. А затем Станислав Володько прочел свои новые стихи и выразил слова благодарности всем гостям, зрителям, артистам, поэтам.
На творческом вечере Станислава Володько были зачитаны поздравительные адреса юбиляру от Союза писателей Беларуси и Союза белорусов Латвии. Как-то незаметно промелькнули три часа концерта, наполненные музыкой и добротой, но никто не спешил уходить. И заключительную песню «Беларуски дом» на слова С.Володько и музыку А.Рудзя зал пел вместе с «Купалинкой».
Ну, что-то типа, - "Кто поэт? Володько поэт? Это Я поэт. Кстати, кому автограф? Цена договорная." ))
Ну, что-то типа, - "Кто поэт? Володько поэт? Это Я поэт. Кстати, кому автограф? Цена договорная." ))
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,
А всякого словами разобидишь;
В чужой пи*де соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна.
Молчи ж, кума: и ты, как я, грешна,
А всякого словами разобидишь;
В чужой пи*де соломинку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна.
Но коль угодно, я отвечу.
У носопырки, все кругом враги.
Кто не готов терпеть его паскудство.
И только он, в своих очах мечты,
находит с совершенством сходство.
Не бритый лик, туманный взгляд
Он и в пи*де, находит вдохновение.
Ах да, ещё он юркий бизнесмен,
я*лом торгует, оптом и в размен.
И всё бы это, я почёл за мелочь,
когда бы не жила в нём сволочь.
Но коль угодно, я отвечу.
У носопырки, все кругом враги.
Кто не готов терпеть его паскудство.
И только он, в своих очах мечты,
находит с совершенством сходство.
Не бритый лик, туманный взгляд
Он и в пи*де, находит вдохновение.
Ах да, ещё он юркий бизнесмен,
я*лом торгует, оптом и в размен.
И всё бы это, я почёл за мелочь,
когда бы не жила в нём сволочь.
А кому и кобыла невеста...
О вкусах не спорят, есть тысяча мнений.
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Эйнштейн, физический гений,
Весьма относительно все понимал.
А кому и кобыла невеста...
О вкусах не спорят, есть тысяча мнений.
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Эйнштейн, физический гений,
Весьма относительно все понимал.
Кстати, как и спора, его тоже нет.
БРАТЬЕВ ПРОВА И НИКОЛАЯ
Как в селе Большие Вилы,
Где еще сгорел сарай,
Жили-были два громилы
Огромадной жуткой силы -
Братья Пров и Николай.
Николай - что понахальней -
По ошибке лес скосил,
Ну а Пров - в опочивальни
Рушил стены - и входил.
Как братья не вяжут лыка,
Пьют отвар из чаги -
Все от мала до велика
Прячутся в овраге.
В общем, лопнуло терпенье,-
Ведь добро - свое, не чье,-
И идти на усмиренье
Порешило мужичье.
Николай - что понахальней,-
В тот момент быка ломал,
ну а Пров в какой-то спальне
С маху стену прошибал.
"Эй, братан, гляди - ватага,-
С кольями, да слышь ли,-
Чтой-то нынче из оврага
Рановато вышли!"
Неудобно сразу драться -
Наш мужик так не привык,-
Стали прежде задираться:
"Для чего, скажите, братцы,
Нужен вам безрогий бык?!"
Николаю это странно:
"Если жалко вам быка -
С удовольствием с братаном
Можем вам намять бока!"
Где-то в поле замер заяц,
Постоял - и ходу...
Пров ломается, мерзавец,
Сотворивши шкоду.
"Ну-ка, кто попробуй вылезь -
Вмиг разделаюсь с врагом!"
Мужики перекрестились -
Всей ватагой навалились:
Кто - багром, кто - батогом.
Николай, печась о брате,
Первый натиск отражал,
Ну а Пров укрылся в хате
И оттуда хохотал.
От могучего напора
Развалилась хата,-
Пров оттяпал ползабора
Для спасенья брата.
"Хватит, брат, обороняться -
Пропадать так пропадать!
Коля, нечего стесняться,-
Колья начали ломаться,-
Надо, Коля, нападать!"
По мужьям да по ребятам
Будут бабы слезы лить...
Но решили оба брата
С наступленьем погодить.
"Гляди в оба, братень,-
Со спины заходят!"
"Может, оборотень?"
"Не похоже вроде!"
Дело в том, что к нам в селенье
Напросился на ночлег -
И остался до Успенья,
А потом - на поселенье
Никчемушный человек.
И сейчас вот из-за крика
Ни один не услыхал:
Этот самый горемыка
Чтой-то братьям приказал.
Кровь уже лилась ручьями,-
Так о чем же речь-то?
"Бей братьев!" - Но вдруг с братьями
Сотворилось нечто:
Братьев как бы подкосило -
Стали братья отступать -
Будто вмиг лишились силы...
Мужичье их попросило
Больше бед не сотворять.
...Долго думали-гадали,
Что блаженный им сказал,-
Как затылков ни чесали -
Ни один не угадал.
И решили: он заклятьем
Обладает, видно...
Ну а он сказал лишь: "Братья,
Как же вам не стыдно!"
-пип пип
-Александр Сергеевич,вы звезда русской поэзии.и вдруг "пип"
-А что.Я сказал сокращенно-Желаю Обществу Приятного Аппетита
Ну, что-то типа, - "Кто поэт? Володько поэт? Это Я поэт. Кстати, кому автограф? Цена договорная." ))
А кому и кобыла невеста...
О вкусах не спорят, есть тысяча мнений.
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Эйнштейн, физический гений,
Весьма относительно все понимал.
Ты мог бы и не жить, в грязи.
И плату, не платить за это,
со скудоумием в связи.