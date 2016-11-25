Почетные грамоты городской думы трем сотрудникам Даугавпилсской городской больницы вручило руководство города.

Медики работают и в праздники, и в выходные. Поэтому не все смогли присутствовать на торжественном собрании в честь Дня провозглашения независимости Латвийской республики, где награду года получила главная медицинская сестра Даугавпилсской региональной больницы Ираида Балоде. Прямо в больнице Почетные грамоты вручены ее коллегам. Награждены педиатр Александр Папсуевич, анестизиолог и реаниматолог Иван Дырман, старшая медсестра Эльвира Чернова.