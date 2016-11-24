В Даугавпилсской региональной больнице (ДРБ) на этой неделе откроется исследовательская и учебная клиническая база Рижского университета Страдиня. Ректор ВУЗа Янис Гардовскис указал, что это обычная практика, когда университет, который реализует обучение в сфере исследования здоровья, налаживает сотрудничество с клиниками, обеспечивая тем самым доступ молодых специалистов к практической работе с пациентами.

В свою очередь член правления Даугавпилсской региональной больницы Рейнис Йокстс считает, что для ДРБ это очень важное стратегическое решение. Оно поможет в какой-то мере решить проблему нехватки врачей в учреждении.

Торжественное открытие новой учебной и исследовательской клинической базы состоится в пятницу, 25 ноября, в 14.00 у входа в ДРБ.