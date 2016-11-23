Недавно мэр города Янис Лачплесис предложил по-новому организовать работу в Думе. Имеются в виду ремонтные работы. Подписывать их теперь будет не исполнительный директор Инга Голдберга, а вице-мэр Петерис Дзалбе.





Операция стекло: главное — не порезаться



Но перейдем к конкретике. Перед тем как самоуправление отдает квартиру новому арендатору, квартира проходит определенную процедуру.



Первое: самоуправление перенимает квартиру у предыдущего арендатора, где фиксирует текущее состояние квартиры.



Второе: комиссия в ПЖКХ принимает решение, что нужно отремонтировать, чтобы отдать квартиру в надлежащем состоянии новому арендатору.



Третье: непосредственно ремонт и передача самоуправлением ключей новому арендатору.



Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в нашем городе на практике. В распоряжении редакции документы, акты приемок за 2015-й год. Квартира на ул. Баускас.



Вспоминаем пункт первый, смотрим акт приемки-сдачи. Среди прочего написано: окна во всей трехкомнатной квартире хорошие, необходима только покраска.



Вопросов нет. Идем дальше по процедуре и смотрим пункт второй. Собирается комиссия от ПЖКХ уже с «правильными» сотрудниками, где принимается решение... о ЗАМЕНЕ ВСЕХ окон в квартире! А заодно (чего уж там) — меняется и балконная дверь! То есть, Дума (а значит и все горожане) через ПЖКХ платит за: демонтаж прежних окон и подоконников, транспортные расходы, гипсокартон, шпаклевку, опять же покраску, покупку и монтаж новых окон и подоконников, балконную дверь и прочее, и прочее. Итого вместо простой покраски — имеем расходов на 1800 евро! С одной квартиры! А у нас очереди на получение квартир, то есть, окна разлетаются как горячие пирожки!



Обо всем этом рассказал редакции депутат гордумы Александр Самарин. Какие вопросы могут возникнуть у придирчивого читателя?



Но, спросит читатель, инициатор ремонта все-таки Дума, должны быть подписи ответственных лиц, а, соответственно, и контроль?!



— Несерьезный вопрос. Факты указывают, что больше всего это надо именно сегодняшнему вице-мэру Дзалбе. Думаю, конечно, с разрешения мэра, как без этого. Дело в том, что вся эта эпопея с ремонтом в принципе НЕ МОЖЕТ быть начата без исполнительного директора Думы, коим по сегодняшний день все-таки по факту является Инга Голдберга. То есть, по закону именно ей должен быть отправлен акт с дефектами от ПЖКХ, как и смета; именно она должна утвердить ремонтные работы и акты приемки-сдачи. У меня на руках бумаги — подписи г-жи Голдберги нет! То есть, вообще ни одной! На всех четырех документах подпись вице-мэра Дзалбе! Он давно ведет эту «нужную» ему работу! Но знает, что «нарисованные» им подписи не дают право там что-то ремонтировать. Теперь ему разрешено официально «контролировать» эту работу.



Есть у ремонта начала, нет у ремонта конца



Еще одна квартира на ул. А. Графтио. Акт сдачи-приемки от 8 июля прошлого года. Как и в предыдущей квартире отмечено, что окна требуется только освежить — покрасить. Помимо этого в акте прописана замена линолеума в ванной комнате площадью 2,5 кв. м.

— Ремонт в данной квартире я бы назвал показательным, — говорит Александр Самарин. — Маховик предпринимательства раскручен «по самое не хочу»!



Итак, окна менять не надо, но оконная фирмочка три недели спустя уже накидывает смету с предложением заменить не только все окна, но и балконную дверь. Подписывают это выгодное предложение опять же вице-мэр Дзалбе и стройинженер думы г-н Михайлов. Нонсенс, но акта от самого ПЖКХ о том, что окна менять все-таки “бум” — нету, а соответственно, нет и заказа ПЖКХ этой фирме. Другими словами, фирма «откуда-то» знает адреса РАНЬШЕ комиссии ПЖКХ! Руководство фирмы само, «без посредников», принимает решение и «дает указание» вице-мэру Дзалбе: освоить деньги! На свет дефектовочный акт появится только спустя полтора месяца — 21 августа.



Итого: общая смета «покраски» — 1 500 евро!! Но это не все. Акты в этой квартире будут составляться ни единожды. Следующий — как раз на замену линолеума, тех самых, двух с половиной квадратов. Только комиссия примет решение о замене линолеума, внимание, уже на 53 кв. метра! Более того, к этому приписываются и сопутствующие расходы. А именно: снять старый линолеум стоит больше 70 евро; 45 евро — столько денег нужно, чтобы снять (полчаса работы) старый плинтус в квартире. Еще 180 евро идет на закупку и установку нового!



— Вообще говоря, впервые вижу, чтобы в функции самоуправления входила часть по обеспечению горожан плинтусом. Или г-ну Дзалбе и иже с ним г-же Голдберге сложно представить: как так человек может жить в квартире без такого декоративного элемента?

В этой связи, видимо, стоит напомнить руководству города, что социальная служба выделяет единоразовое пособие в размере 250 евро на ремонт. На них человек (при наличии статуса) может или обои поменять, или плинтус купить, или линолеум заменить, или ничего не менять — «раскрасить потолки лилиями». Представим себе: человек, покупая квартиру у частника, вдруг ставит условие поменять в квартире все плинтуса. А в нашей городской думе это, оказывается, норма! Итого: замена плохих двух с половиной квадратов линолеума обходится еще в 1 000 евро (!) городских денег.



Как тут ни вспомнить, что руководитель ПЖКХ г-н Оленов год назад под предлогом ЭКОНОМИИ БУМАГИ отказался предоставить депутату (мне) документы, связанные как раз с ремонтом этих квартир. И вот она, экономия на деле: вместо десяти литров краски и куска линолеума думские с ПЖКХовскими вытащили из городской казны 2500 евро только за одну квартиру! Не лишним будет и вспомнить, как мэр ценит «домовитых» хозяйственников, — помимо зарплаты ежегодно премирует г-на Оленова еще на 1800 евро. Чего уж там — при такой экономии… и профиците бюджета.



Послесловие



Это стиль работы сегодняшней Думы, говорит депутат. У нас, с трибуны кричат, профицит бюджета! Может, и воруют — за всеми не уследишь!



— Только разве не аналогичная ситуация у нас в других городских сферах? Разве не так на ТЭЦ-2?! Или взять ту же проблему вывоза мусора. Обворовывают горожан?... Отвечают за данную сферу (опять же) Дзалбе и Голдберга. Но виновных — не найдешь! — резюмирует депутат. — Так и тут. Исполнительный директор не хочет отвечать за ту работу, на которую ее пригласили и за которую она получает хорошие деньги. С одной стороны, она понимает и знает, что воруют. Понимает, что в ремонтах этих ПЖКХ дорисовывает и понимает кому все это надо. Но не желает определяться: быть лояльной сегодняшней коалиции и поддерживать их «бурную деятельность», значит — заодно нести ответственность! Не поддерживать — попрут с работы! Эти — попрут! Теперь, когда депутаты сделали свое дело и за ремонт отвечает вице-мэр Дзалбе, можно подумать в КАКОЙ НОВОЙ ОБЛАСТИ себя проявить... чтобы ни за что не отвечать.



Вопрос третий, но не последний: а руководитель ПЖКХ, г-н Оленов, где? В курсе ли он, что его предприятие стекло почем зря переводит? Понимает ли, что деньги горожан неэффективно расходуются? Бывал ли хоть раз на комиссиях этих или «каких-нибудь»? Понимает, что строители ремонтируют то, что ремонтировать не надо, а там где надо — оно месяцами не отремонтированное стоит?..



Ответ прост: Знает, молчит. Они все знают и молчат. Потому что, в отличие от большинства горожан, живут при профиците...





Роман Самарин Что за нелепость, спросит читатель: вице-мэр, объективно говоря, вообще должность политическая. Исполнительный директор — хозяйственник, он на сметах-расходах-приписках-отписках «собаку съел», кому как ни ему контролировать! А собака, судя по всему, как раз тут и «порылась», первое начатое мной предложение можно сформулировать так: недавно мэр города Янис Лачплесис предложил по-новому организовать работу в Думе, запретив исполнительному директору Думы Инге Голдберге ОФИЦИАЛЬНО контролировать работы, которые вместо нее давно контролирует вице-мэр Дзалбе.Но перейдем к конкретике. Перед тем как самоуправление отдает квартиру новому арендатору, квартира проходит определенную процедуру.Первое: самоуправление перенимает квартиру у предыдущего арендатора, где фиксирует текущее состояние квартиры.Второе: комиссия в ПЖКХ принимает решение, что нужно отремонтировать, чтобы отдать квартиру в надлежащем состоянии новому арендатору.Третье: непосредственно ремонт и передача самоуправлением ключей новому арендатору.Теперь давайте посмотрим, как это выглядит в нашем городе на практике. В распоряжении редакции документы, акты приемок за 2015-й год. Квартира на ул. Баускас.Вспоминаем пункт первый, смотрим акт приемки-сдачи. Среди прочего написано: окна во всей трехкомнатной квартире хорошие, необходима только покраска.Вопросов нет. Идем дальше по процедуре и смотрим пункт второй. Собирается комиссия от ПЖКХ уже с «правильными» сотрудниками, где принимается решение... о ЗАМЕНЕ ВСЕХ окон в квартире! А заодно (чего уж там) — меняется и балконная дверь! То есть, Дума (а значит и все горожане) через ПЖКХ платит за: демонтаж прежних окон и подоконников, транспортные расходы, гипсокартон, шпаклевку, опять же покраску, покупку и монтаж новых окон и подоконников, балконную дверь и прочее, и прочее. Итого вместо простой покраски — имеем расходов на 1800 евро! С одной квартиры! А у нас очереди на получение квартир, то есть, окна разлетаются как горячие пирожки!Обо всем этом рассказал редакции депутат гордумы Александр Самарин. Какие вопросы могут возникнуть у придирчивого читателя?Но, спросит читатель, инициатор ремонта все-таки Дума, должны быть подписи ответственных лиц, а, соответственно, и контроль?!— Несерьезный вопрос. Факты указывают, что больше всего это надо именно сегодняшнему вице-мэру Дзалбе. Думаю, конечно, с разрешения мэра, как без этого. Дело в том, что вся эта эпопея с ремонтом в принципе НЕ МОЖЕТ быть начата без исполнительного директора Думы, коим по сегодняшний день все-таки по факту является Инга Голдберга. То есть, по закону именно ей должен быть отправлен акт с дефектами от ПЖКХ, как и смета; именно она должна утвердить ремонтные работы и акты приемки-сдачи. У меня на руках бумаги — подписи г-жи Голдберги нет! То есть, вообще ни одной! На всех четырех документах подпись вице-мэра Дзалбе! Он давно ведет эту «нужную» ему работу! Но знает, что «нарисованные» им подписи не дают право там что-то ремонтировать. Теперь ему разрешено официально «контролировать» эту работу.Еще одна квартира на ул. А. Графтио. Акт сдачи-приемки от 8 июля прошлого года. Как и в предыдущей квартире отмечено, что окна требуется только освежить — покрасить. Помимо этого в акте прописана замена линолеума в ванной комнате площадью 2,5 кв. м.— Ремонт в данной квартире я бы назвал показательным, — говорит Александр Самарин. — Маховик предпринимательства раскручен «по самое не хочу»!Итак, окна менять не надо, но оконная фирмочка три недели спустя уже накидывает смету с предложением заменить не только все окна, но и балконную дверь. Подписывают это выгодное предложение опять же вице-мэр Дзалбе и стройинженер думы г-н Михайлов. Нонсенс, но акта от самого ПЖКХ о том, что окна менять все-таки “бум” — нету, а соответственно, нет и заказа ПЖКХ этой фирме. Другими словами, фирма «откуда-то» знает адреса РАНЬШЕ комиссии ПЖКХ! Руководство фирмы само, «без посредников», принимает решение и «дает указание» вице-мэру Дзалбе: освоить деньги! На свет дефектовочный акт появится только спустя полтора месяца — 21 августа.Итого: общая смета «покраски» — 1 500 евро!! Но это не все. Акты в этой квартире будут составляться ни единожды. Следующий — как раз на замену линолеума, тех самых, двух с половиной квадратов. Только комиссия примет решение о замене линолеума, внимание, уже на 53 кв. метра! Более того, к этому приписываются и сопутствующие расходы. А именно: снять старый линолеум стоит больше 70 евро; 45 евро — столько денег нужно, чтобы снять (полчаса работы) старый плинтус в квартире. Еще 180 евро идет на закупку и установку нового!— Вообще говоря, впервые вижу, чтобы в функции самоуправления входила часть по обеспечению горожан плинтусом. Или г-ну Дзалбе и иже с ним г-же Голдберге сложно представить: как так человек может жить в квартире без такого декоративного элемента?В этой связи, видимо, стоит напомнить руководству города, что социальная служба выделяет единоразовое пособие в размере 250 евро на ремонт. На них человек (при наличии статуса) может или обои поменять, или плинтус купить, или линолеум заменить, или ничего не менять — «раскрасить потолки лилиями». Представим себе: человек, покупая квартиру у частника, вдруг ставит условие поменять в квартире все плинтуса. А в нашей городской думе это, оказывается, норма! Итого: замена плохих двух с половиной квадратов линолеума обходится еще в 1 000 евро (!) городских денег.Как тут ни вспомнить, что руководитель ПЖКХ г-н Оленов год назад под предлогом ЭКОНОМИИ БУМАГИ отказался предоставить депутату (мне) документы, связанные как раз с ремонтом этих квартир. И вот она, экономия на деле: вместо десяти литров краски и куска линолеума думские с ПЖКХовскими вытащили из городской казны 2500 евро только за одну квартиру! Не лишним будет и вспомнить, как мэр ценит «домовитых» хозяйственников, — помимо зарплаты ежегодно премирует г-на Оленова еще на 1800 евро. Чего уж там — при такой экономии… и профиците бюджета.Это стиль работы сегодняшней Думы, говорит депутат. У нас, с трибуны кричат, профицит бюджета! Может, и воруют — за всеми не уследишь!— Только разве не аналогичная ситуация у нас в других городских сферах? Разве не так на ТЭЦ-2?! Или взять ту же проблему вывоза мусора. Обворовывают горожан?... Отвечают за данную сферу (опять же) Дзалбе и Голдберга. Но виновных — не найдешь! — резюмирует депутат. — Так и тут. Исполнительный директор не хочет отвечать за ту работу, на которую ее пригласили и за которую она получает хорошие деньги. С одной стороны, она понимает и знает, что воруют. Понимает, что в ремонтах этих ПЖКХ дорисовывает и понимает кому все это надо. Но не желает определяться: быть лояльной сегодняшней коалиции и поддерживать их «бурную деятельность», значит — заодно нести ответственность! Не поддерживать — попрут с работы! Эти — попрут! Теперь, когда депутаты сделали свое дело и за ремонт отвечает вице-мэр Дзалбе, можно подумать в КАКОЙ НОВОЙ ОБЛАСТИ себя проявить... чтобы ни за что не отвечать.Вопрос третий, но не последний: а руководитель ПЖКХ, г-н Оленов, где? В курсе ли он, что его предприятие стекло почем зря переводит? Понимает ли, что деньги горожан неэффективно расходуются? Бывал ли хоть раз на комиссиях этих или «каких-нибудь»? Понимает, что строители ремонтируют то, что ремонтировать не надо, а там где надо — оно месяцами не отремонтированное стоит?..Ответ прост: Знает, молчит. Они все знают и молчат. Потому что, в отличие от большинства горожан, живут при профиците...