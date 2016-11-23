23 ноября 1935 года в Даугавпилсе был открыт мост через Даугаву, соединивший Земгале и Латгалию. Длина так называемого Моста Единства составляла 300 метров, высота – 20 метров, стоил 1 200 200 латов. Это был первый стальной мост в Прибалтике.

23 ноября 1982 года газета «Ригас Балсс» писала: « Санитарная авиация появилась в республике в 1944 году. После освобождения первого крупного латвийского города - Даугавпилса - один самолет оставили здесь для самых мирных целей. На нем и летали врачи в освобожденные районы Латвии, Литвы, Белоруссии. Сегодня доступность и бесплатность медицинской помощи - одно из социальных завоеваний социалистического строя, которое давно стало привычным для каждого человека. И мы порой забываем, на какие колоссальные затраты идет государство, когда дело касается здоровья людей. Так, один час летного времени стоит 180 рублей. За месяц эта сумма возрастает почти до 220 тысяч. И все эти расходы, не говоря уже о прямых затратах на лечение, государство берет на себя».



23 ноября 2010 года в Даугавпилсском крае полицейские обнаружили в лесу почтальона, который собирался повеситься, после того, как проиграл в игровых автоматах деньги для выплаты пенсий. Почтальону 1963 г. рожд. было выдано 642 лата на выплату пенсий жителям Лауцесской, Таборской и Скрудалиенской волостей, однако пенсий они не получили. Полицейские успели буквально вытащить мужчину из петли. При почтальоне была найдена предсмертная записка, в которой он признавался в том, что проиграл деньги.



23 ноября 2011 года у банкоматов "Латвияс Крайбанка" образовались очереди, так как было обещано,что в 9 часов банкоматы возобновят работу. Накануне Комиссия рынка финансов и капитала сообщила, что с сегодняшнего дня до последующих решений в отношении банка физические и юридические лица смогут получать по 50 латов в день.