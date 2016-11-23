23 ноября 1935 года в Даугавпилсе был открыт мост через Даугаву, соединивший Земгале и Латгалию. Длина так называемого Моста Единства составляла 300 метров, высота – 20 метров, стоил 1 200 200 латов. Это был первый стальной мост в Прибалтике.
23 ноября 1982 года газета «Ригас Балсс» писала: « Санитарная авиация появилась в республике в 1944 году. После освобождения первого крупного латвийского города - Даугавпилса - один самолет оставили здесь для самых мирных целей. На нем и летали врачи в освобожденные районы Латвии, Литвы, Белоруссии. Сегодня доступность и бесплатность медицинской помощи - одно из социальных завоеваний социалистического строя, которое давно стало привычным для каждого человека. И мы порой забываем, на какие колоссальные затраты идет государство, когда дело касается здоровья людей. Так, один час летного времени стоит 180 рублей. За месяц эта сумма возрастает почти до 220 тысяч. И все эти расходы, не говоря уже о прямых затратах на лечение, государство берет на себя».
23 ноября 2010 года в Даугавпилсском крае полицейские обнаружили в лесу почтальона, который собирался повеситься, после того, как проиграл в игровых автоматах деньги для выплаты пенсий. Почтальону 1963 г. рожд. было выдано 642 лата на выплату пенсий жителям Лауцесской, Таборской и Скрудалиенской волостей, однако пенсий они не получили. Полицейские успели буквально вытащить мужчину из петли. При почтальоне была найдена предсмертная записка, в которой он признавался в том, что проиграл деньги.
23 ноября 2011 года у банкоматов "Латвияс Крайбанка" образовались очереди, так как было обещано,что в 9 часов банкоматы возобновят работу. Накануне Комиссия рынка финансов и капитала сообщила, что с сегодняшнего дня до последующих решений в отношении банка физические и юридические лица смогут получать по 50 латов в день.
23 ноября 2010 года в Даугавпилсском крае полицейские обнаружили в лесу почтальона, который собирался повеситься, после того, как проиграл в игровых автоматах деньги для выплаты пенсий. Почтальону 1963 г. рожд. было выдано 642 лата на выплату пенсий жителям Лауцесской, Таборской и Скрудалиенской волостей, однако пенсий они не получили. Полицейские успели буквально вытащить мужчину из петли. При почтальоне была найдена предсмертная записка, в которой он признавался в том, что проиграл деньги.
23 ноября 2011 года у банкоматов "Латвияс Крайбанка" образовались очереди, так как было обещано,что в 9 часов банкоматы возобновят работу. Накануне Комиссия рынка финансов и капитала сообщила, что с сегодняшнего дня до последующих решений в отношении банка физические и юридические лица смогут получать по 50 латов в день.
Медиа обошли этот факт стороной.
Злобность зашкаливает.
Вспомните, как его гоняла ПБ за разжигание межнациональной розни, после его высказываний о ветеранах ВОВ!
Так-что мир стал чище!!!
Скорбеть не по кому...
Самарин, теряем темп!!! Нужны новые разоблачения!!!
Ванга на последнем издыхании сказала, что без тебя Лачплесиса не свалить.
Вспомните, как его гоняла ПБ за разжигание межнациональной розни, после его высказываний о ветеранах ВОВ!
Так-что мир стал чище!!!
Скорбеть не по кому...
Лично у вас предостаточно оснований ненавидеть Дорофеева за его едкие нападки в ваш адрес, но в данном случае вы выглядите крайне мерзко. О покойниках либо хорошо, либо ничего.
Лично у вас предостаточно оснований ненавидеть Дорофеева за его едкие нападки в ваш адрес, но в данном случае вы выглядите крайне мерзко. О покойниках либо хорошо, либо ничего.
Из Библии. В Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 1-2) сказано: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». *
Из Библии. В Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 1-2) сказано: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». *
Лично у вас предостаточно оснований ненавидеть Дорофеева за его едкие нападки в ваш адрес, но в данном случае вы выглядите крайне мерзко. О покойниках либо хорошо, либо ничего.