В следующем году в Даугавпилсе впервые пройдет забег Skrien Latvija. Состоится он 30 апреля 2017 года. Традиционно в спортивном мероприятии принимают участие не только жители Латвии, но и иностранцы. В прошлом году участниками забега стали более 22 000 человек. Количество участников с каждым годом растет.

Ожидается, что в Даугавпилс в следующем году приедут и, так называемые, беговые туристы - спортсмены, которые участвуют в забегах в разных странах.



Трасса будет пролегать по ул. Ригас до вокзала, по ул. Саулес, вдоль Даугавы до Крепости, а завершится забег на площади Виенибас.



Более подробная информация, а также регистрация доступны на сайте www.bigbankskrienlatvija.lv