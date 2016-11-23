В редакцию портала nasha.lv пришло письмо с просьбой о помощи от Татьяны. Многие уже знают о ее беде и, возможно, даже пытались помочь. Однако лекартсва от рака очень дорогие и простым жителям просто не по карману. Государство необходимый препарат не компенсирует. Последняя надежда - это отзывчивые люди, которых в нашей стране не мало.
"Мы находимся в проекте ziedot.lv labdarības projektā (https://www.ziedot.lv/palidziba-tatjanai-bicikai-2363). Уже как 9 месяцев собираем средства на лечение рака кожи-меланомы. Боремся с меланомой уже 6 лет. Лечились и верили ,что поможет наш знаменитый медикамент Ригвир,но он привел к прогрессу заболевания. Было проведено 5 операций. В 6 операции отказали,так как есть медикамент который излечивает это заболевание-Медикамент называется Кейтруда. Лекарство отлично помогает-метастазы с легких ушли,в других местах уменьшились на половину. Лекарство без побочных эффектов. Нет ни одного! Пройдено 13 курсов лечения этим медикаментом. Осталось только 5. Каждый курс стоит 5 тысяч евро. Лекарство очень хорошо помогает(КЕЙТРУДА).
Каждый день мы рассылаем на э-почту просьбу о помощи,в надежде что кто нибудь поможет.
kont--LV68 HABA 0551041228934-Татьяна Бичик-swedbank
22162956 tel
Фирма merc sharp and dohme limited которая представляет этот медикамент,подала в Latvijas Valsts zāļu aģentūru прошение,чтобы этот медикамент внесли в компенсационный список Латвии. Но это маловероятно.
У больных меланомой был бы шанс жить.
А так остается только попрашайничать."
Каждый день мы рассылаем на э-почту просьбу о помощи,в надежде что кто нибудь поможет.
kont--LV68 HABA 0551041228934-Татьяна Бичик-swedbank
22162956 tel
Фирма merc sharp and dohme limited которая представляет этот медикамент,подала в Latvijas Valsts zāļu aģentūru прошение,чтобы этот медикамент внесли в компенсационный список Латвии. Но это маловероятно.
У больных меланомой был бы шанс жить.
А так остается только попрашайничать."
Слава и Хвала Господу Богу,Который искупил нас Своей Кровью и победил смерть для нас!
Ему не нужны ни свечки ни иконы ни жесты.Он не слепой и не глухонемой!
Взывайте к Нему через не хочу,через крик и слёзы о исцеление и прощении за попытку своими силами и грехи что помните и не помните и не раскаяние проклятье предков!
Потому что дьявол - нам враг очень не хочет нашего обращения к Господу Богу,
Спасителю нашему,Который нам ничего не должен,любит нас по Своей великой милости!
И в общении с Господом принимайте Его Любовь к людям,Мудрость Духа Святого отличать ложь от Истины и Силу Искупительной Крови Господа отменить своими устами Именем Иешуа-Спасителя и Кровью Его доступ дьявола через грех и проклятья и провозглашать здоровье и побеждать смерть!
Где гарантия,что в вашей жизни не придёт отчаянье и не понадобится чудо!
Радость в Господе,сила наша!
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
(Матф.5:4)
Боже!Да будет Твоя,Совершенная воля!
У Тебя все времена и сроки!