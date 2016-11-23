В Латвии в 2017 году будет реализован проект, посвященный столетию нашего государства. Организует его предприятие “Latvijas dzelzceļš”. 22 ноября один из его представителей, Андрей Филипов, представил эту идею Даугавпилсской думе.

По задумке, по железной дороге будет пущен поезд с творческими коллективами разных краев от Индры до Лиепаи и дальше до Валки. Распевая песни и танцуя должны соединиться все края Латвии от границы до границы. Экспресс будет находиться в пути 3 дня, а на каждой остановке пройдут концерты.



В Даугавпилсе поезд остановится 26 мая. От местного самоуправления требуется подготовить сцену на площади у вокзала, а также предоставить коллектив, который отправится со всеми в путь и будет представлять Даугавпилс. Дума поддержала данную идею. Далее последует подготовка к мероприятию.