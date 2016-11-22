В эфир радиостанции Алиса Плюс вышел новый проект под названием "Народные новости". О сути и идее создания новой программы рассказывает его ведущая - редактор новостного портала Nasha.lv Катерина Лукошкова.

- Содержание проекта определяет его название. "Народные новости" - это новостной проект, в котором информация подается из первых уст.



В последнее время в Даугавпилсе информационная платформа перенасыщена событиями. На всех медийных площадках города выходят программы, выступают гости, озвучиваются различные мнения. При этом складывается определенная коммуникация, которая, на мой взгляд, требует, если так можно сказать, упорядочивания. То есть хочется сложить все мнения и позиции в рамках одной программы, чтобы картина происходящего получалась более цельной и завершенной.



В Народных новостях мы отошли от привычной подачи новостей, сделали их менее формальными. Главный принцип программы - максимум информации из первых уст, и минимум влияния на события.



Наша задача - не замыкать информацию на интересах определенных людей, а предоставлять возможность каждой озвученной позиции быть услышанной, независимо от того согласны мы с ней или нет. Народные новости - это всего лишь форма, в которую мы обрамляем мнения тех людей, которые хотят быть услышанными. Конечно, определенный субъективизм в программе присутствует - но, как ни крути, отбор новостей это всегда для любого издания, для любой редакции - субъективный выбор.



Однозначно говорить о беспристрастности сегодня тяжело. Ситуация в городе, в последние месяцы достаточно сильно накалилась, в связи с этим информационное пространство перенасыщено. Людям трудно фильтровать этот поток, поэтому в Народных новостях мы будем делать акценты на короткие выдержки из различных программ, делать своеобразную компиляцию, делать новостной ряд ярким и лаконичным.



Почему новости народные? На сегодняшний день нам бы хотелось сохранить некоторую интригу этой программы, но то, что в ней будут сюрпризы - могу обещать уже сегодня.



Пока что программа будет выходить одна программа с повторами со вторника по пятницу. В зависимости от отзывов, в процессе, я думаю, количество программ увеличится. Мне кажется, что данный проект будет интересен слушателям, потому как помимо информативности в нем есть элементы легкости. Для нас главное - создавать настроение. Несмотря на то, что в программах с новостным контентом это делать непросто, мы постараемся, не теряя нить актуальности, быть интересными и открытыми для слушателей.