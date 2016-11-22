На проходящем в Санкт-Петербурге (Россия) молодежном чемпионате мира по боксу завершили выступления все четыре представителя Латвии. В сумме юные латвийские боксеры одержали одну победу и никто из них не прошел дальше второго круга.

В Санкт-Петербург на молодежный чемпионат мира по боксу (U-19) съехались команды из 75 стран, а количество участников составляет свыше 400 спортсменов десяти весовых категорий.



Из латвийских боксеров одержать победу на этих соревнованиях сумел только Эдгар Корженевский. В весовой категории до 69 кг в первом круге он по очкам победил хорвата Ивана Сегрта. Четверо судей со счетом 28:27 отдали победу Эдгару, один — его сопернику.



В следующем бою Корженевский уступил шотландцу Стивену Ньюнсу (1-3). Один из судей присудил победу латвийцу (29:26), еще один был за ничью (28:28), но трое остальных посчитали, что сильнее был Ньюнс — 29:27, 30:26 и 28:27.



В категории до 75 кг Алексей Аболтиньш в первом круге был свободен, а во втором проиграл венгру Виктору Арпаду (0-5). Все пятеро судей зафиксировали счет 30:27, во всех раундах боя отдав предпочтение венгру.



В категории свыше 91 кг латвийский супертяж Милан Волков в первом круге единогласным решением судей проиграл немцу Нелви Тьяфаку.



Последним завершил выступления Борис Ангел Батавин (до 64 кг). В первом круге он был свободен, а во втором проиграл итальянцу Кристиану Кангелози со счетом 0-5. Двое судей поставили счет 25:29, еще двое — 26:29, а один — 27:29.



Чтобы стать участников четвертьфиналов, требовалось пройти три круга предварительных боев. Чемпионат мира среди молодежи (U-19) завершится 26 ноября.