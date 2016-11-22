Как известно, в ближайшие несколько лет тюрьмы в Латвии ждут большие перемены. Во-первых, к 2019 году в Лиепае планируется завершить строительство новой тюрьмы. Уже утвержден ее проект. Предварительная стоимость работ составляет 78 млн евро. Строительство станет частью государственного плана по замене существующих мест заключения на новые, отвечающие современным нормам.

Новый объект предполагается построить и в Латгалии, в Даугавпилсе вместо Гривской тюрьмы. Ее инфраструктура уже давно устарела, а здание обладает статусом памятника культурного наследия. Перестраивать его нельзя. Новые тюрьмы планируют построить в окрестностях Риги и в Валмиере.



Еще одно место заключения — женская тюрьма — может появиться и в Олайне, в связи с чем Елгавскую тюрьму закроют, а заключённых оттуда частично переведут в Лиепаю, частично — в новую тюрьму в Рижском районе.



Заключённых из ликвидируемой Екабпилсской тюрьмы планируют отправить в Даугавпилс. Тюрьму Браса тоже собираются закрыть, а заключённых оттуда перевести в Рижский район. Закрывается и Вецумниекская тюрьма. Контингент отправляют в Лиепаю.



Воспитательное учреждение для несовершеннолетних в Цесисе работу продолжит.



В настоящее время в Латвии насчитывается около 4 500 заключённых.