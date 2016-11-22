18 ноября сотрудники госполиции Сигулды совместно с коллегами из г. Ливаны задержали мужчину 1987 г.р. , который позвонив в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону, сообщил, что в одном из мест отдыха Сигулды заложена взрывчатка. На место тут же выехала организация по борьбе с терроризмом "Омега". Посетители и сотрудники заведения были эвакуированы. Однако никаких взрывчатых веществ на указанном объекте обнаружено не было.

"Шутника" вскоре вычислили и задержали. Им оказался мужчина, который уже обращался в полицию ранее тем же вечером. Он просил отыскать его пропавшую подругу, проживающую в Сигулде. Женщину нашли, с ней оказалось все в порядке, однако она попросила не выдавать ее местонахождения назойливому кавалеру. Сотрудники полиции просьбу женщины выполнили. Однако мужчина на этом не успокоился. Вспомнив, где она любит проводить время, он решил, что и сейчас его дама сердца там, поэтому позвонил в ГПСС и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве.

В связи с происшествием начат криминальный процесс о сознательном ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве. За данный проступок мужчине грозит лишение свободы на срок до 1 года или меньше, или принудительные работы, или денежный штраф.



Причиной поступка мужчины, как он сам объяснил, стала обыкновенная ревность.