25 ноября 2016 года в 12.30 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее (ул.Ригас, 8) открывается выставка восковых фигур из Санкт-Петербурга. Даугавпилчан и гостей города ожидает встреча с 35 историческими личностями, героями книг и фильмов и другими знаменитостями, реалистичный вид которых поразит каждого посетителя выставки.

На полтора месяца в музее обоснуется настоящая плеяда звезд: знаменитые актеры Пьер Ришар, Жан Поль Бельмондо, Луи де Фюнес и Джонни Депп, могучие правители Наполеон Бонопарт, Чингизхан, Петр I и Иван Грозный, загадочная Джоконда, непревзойденные Эркюль Пуаро и Жак Ив Кусто, гениальные Уильям Шекпир, Альберт Энштейн, Сальвадор Дали, Микельанджело и многие другие. Внимание маленьких посетителей выставки наверняка привлекут Бетмен и герои любимого мультфильма ребятни «Ледниковый период» - саблезубая белка Скрет, Ленивец Сид и озорные опоссумы. А поклонников фантастики ожидает незабываемая встреча с легендами «Звездных войн» - Дартом Вейдером и мастером Йодой.





Во время открытия, 25 ноября с 12.30 до 13.30, вход на выставку бесплатный.



В остальные дни выставка работает:

Понедельник – пятница: 10.00 – 19.00

Суббота: 10.00 - 18.00

Воскресенье: 10.00 - 16.00.



Выставка будет работать до 15 января 2017 года.