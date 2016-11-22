Департамент спорта и молодежи объявил конкурс на вакантную должность старшего специалиста (молодежная занятость и лагеря). Договор с новым сотрудником планируется заключить на определенный срок.

Среди требований к претендентам на должность: высшее академическое образование или высшее профессиональное образование второго уровня, образование специалиста по молодежным делам или курсы, не менее двух лет опят работы в организации лагерей. Возраст, как ни странно, тоже для работодателя оказался крайне важным фактором. Претендент должен уложиться в возрастные рамки 18-25 лет.



Подать свои СV и мотивационные письма претенденты на вакансию могут до 1 декабря. Более подробная информация на сайте гордумы.