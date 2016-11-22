Даугавпилсская дума объявила закупку на доставку рождественских подарков для клиентов Социальной службы.

Судя по технической спецификации закупки, сладости и другие продукты получат нуждающиеся жители. Комплекты, состоящие из конфет, чая, кофе и печенья, планируется вручить клиентам Дневного центра социального ухода и реабилитации, а также жителям социального дома на ул. Шаура 28. Всего 425 упаковок. Кроме того, предусмотрены подарочные пакеты с конфетами (2490 пачек). Клиентам социальной службы подарят и комплекты консервов: по 4 банки тушенки в каждом (425 шт.).

Отдельная часть закупки касается подарков для Центра социального обслуживания пенсионеров. 300 подарочных комплектов будут содержать вафли “Selga”, шоколадки, шоколадные и карамельные конфеты.