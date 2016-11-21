В минувшую субботу после полуночи пожарные получили вызов в одноэтажный жилой дом в Даугавпилсе. Прибыв на место, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы констатировали, что в здании горят бытовые вещи и потолочное перекрытие площадью 6 кв.м. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины приблизительно 50 лет. Обстоятельства происшествия выясняет госполиция.

В минувшие выходные огонь вспыхнул и в одном из домов в Науенской волости Даугавпилсского края. Горела крыша площадью 60 кв.м. До приезда пожарных из задымленного дома выбрался мужчина 84 лет. Он был передан медикам.

Вызов пожарные получили в 23:43, однако потушить огонь удалось лишь к 02:36.