Латвийский союз бизнеса опубликовал новый рейтинг — самые удобные для инвестиций самоуправления. Даугавпилс вновь не вошел в тройку призеров.
Согласно рейтингу, составленному Бизнес-союзом Латвии и Министерством защиты среды и регионального развития, лидером по привлекательности для инвестиций оказался Вентспилс. Второе и третье место заняли, соответственно, Валмиера и Рига. Даугавпилс оказался на пятом месте, пропустив вперед Лиепаю.
Напомним, что в конце августа аналогичный топ городов Латвии по привлекательности для инвестиций, выпустило Агентство государственного регионального развития. Согласно результатам августовского исследования, самым привлекательным городом для инвестиций оказалась Рига, а на втором и третьем месте расположились Лиепая и Резекне. Даугавпилс и Елгава разделили, соответственно, четвертое и пятое места.
Можно оспаривать методику оценки самоуправлений, однако, уже в двух рейтингах подряд Даугавпилсу не удается попасть в тройку лидеров среди городов по инвестиционной привлекательности. Хотя, объективно, город мог бы занимать лучшие позиции. Второй по численности населения в стране, с развитой транспортной инфраструктурой, расположенный в географически выгодном месте — на стыке сразу трех стран. Но, видимо, даже выгодные объективные «плюсы» не могут перевесить «минусы», получаемые в результате работы самоуправлений. Ведь именно это — готовность города к инвестициям и умение его властей обеспечить хорошие условия работы для приходящих инвесторов - оценивается при составлении подобных рейтингов.
Можно также критиковать составтелей подобных «топов», но реальность подтверждает тенденции, отмеченные в рейтинге. Количество предприятий в Даугавпилсе сокращается, а безработица, медленно, но уверенно, лезет вверх. Тогда как в Латвии в целом этот показатель понемногу снижается (возможно, по причине оттока населения), Латгалия остается традиционным лидером по этому показателю среди всех регионов страны, а в Даугавпилсе ситуация продолжает усугубляться. Если еще несколько лет назад город выгодно выделялся на общелатгальском фоне низким уровнем безработицы, то сейчас число безработных уверенно преодолело показатель в 10%, приближаясь к среднелатгальскому уровню.
Как и во многих других городах Латгальского региона, в Даугавпилсе с нетерпением ожидают создания специальной экономической зоны, старт которой намечен на следующий год. Однако, подобные рейтинги показывают, что чудес только лишь от появления в городе территорий со специальном статусом ждать не следует. Оценивая общий инвестиционный климат, потенциальные инвесторы, чей бизнес не привязан к какому-либо самоуправлению, могут выбрать для своей работы более привлекательный город. Здесь важно умение городских властей работать над привлечением этих самых инвесторов. А в случае с Даугавпилсом пока много неясностей. Пока, в частности, о готовности переехать в создаваемую промышленную зону в Крыжах (которая, очевидно, войдет в состав Латгальской СЭЗ) изъявили два уже действующих в Даугавпилсе предприятия. А вот о новых претендентах в самоуправлении пока не сообщают ничего конкретного — отмечается, что есть два предприятия, которые потенциально готовы открыть производства, однако названия их не упоминаются. Слишком расплывчатая информация, которая вряд ли позволит сделать вывод о начале притока инвестиций в город.
Дмитрий Олейников
Напомним, что в конце августа аналогичный топ городов Латвии по привлекательности для инвестиций, выпустило Агентство государственного регионального развития. Согласно результатам августовского исследования, самым привлекательным городом для инвестиций оказалась Рига, а на втором и третьем месте расположились Лиепая и Резекне. Даугавпилс и Елгава разделили, соответственно, четвертое и пятое места.
Можно оспаривать методику оценки самоуправлений, однако, уже в двух рейтингах подряд Даугавпилсу не удается попасть в тройку лидеров среди городов по инвестиционной привлекательности. Хотя, объективно, город мог бы занимать лучшие позиции. Второй по численности населения в стране, с развитой транспортной инфраструктурой, расположенный в географически выгодном месте — на стыке сразу трех стран. Но, видимо, даже выгодные объективные «плюсы» не могут перевесить «минусы», получаемые в результате работы самоуправлений. Ведь именно это — готовность города к инвестициям и умение его властей обеспечить хорошие условия работы для приходящих инвесторов - оценивается при составлении подобных рейтингов.
Можно также критиковать составтелей подобных «топов», но реальность подтверждает тенденции, отмеченные в рейтинге. Количество предприятий в Даугавпилсе сокращается, а безработица, медленно, но уверенно, лезет вверх. Тогда как в Латвии в целом этот показатель понемногу снижается (возможно, по причине оттока населения), Латгалия остается традиционным лидером по этому показателю среди всех регионов страны, а в Даугавпилсе ситуация продолжает усугубляться. Если еще несколько лет назад город выгодно выделялся на общелатгальском фоне низким уровнем безработицы, то сейчас число безработных уверенно преодолело показатель в 10%, приближаясь к среднелатгальскому уровню.
Как и во многих других городах Латгальского региона, в Даугавпилсе с нетерпением ожидают создания специальной экономической зоны, старт которой намечен на следующий год. Однако, подобные рейтинги показывают, что чудес только лишь от появления в городе территорий со специальном статусом ждать не следует. Оценивая общий инвестиционный климат, потенциальные инвесторы, чей бизнес не привязан к какому-либо самоуправлению, могут выбрать для своей работы более привлекательный город. Здесь важно умение городских властей работать над привлечением этих самых инвесторов. А в случае с Даугавпилсом пока много неясностей. Пока, в частности, о готовности переехать в создаваемую промышленную зону в Крыжах (которая, очевидно, войдет в состав Латгальской СЭЗ) изъявили два уже действующих в Даугавпилсе предприятия. А вот о новых претендентах в самоуправлении пока не сообщают ничего конкретного — отмечается, что есть два предприятия, которые потенциально готовы открыть производства, однако названия их не упоминаются. Слишком расплывчатая информация, которая вряд ли позволит сделать вывод о начале притока инвестиций в город.
Дмитрий Олейников
Завод гранул для отопления - мы против!
Кишки мыть - мы тоже против!
Нам работу дайте, чтобы платили пару тыщ евро в месяц, да чтоб ни хрена не делать, да чтоб не воняло, не шумело и не дымило, а мы еще подумаем - надо оно или не надо.
Да любому инвестору достаточно комменты почитать на местных сайтах, чтобы навсегда сюда дорогу забыть.
Poka Daugavpils govorit po russki, nikakah investicij nam ne vidatj.
Завод гранул для отопления - мы против!
Кишки мыть - мы тоже против!
Нам работу дайте, чтобы платили пару тыщ евро в месяц, да чтоб ни хрена не делать, да чтоб не воняло, не шумело и не дымило, а мы еще подумаем - надо оно или не надо.
Да любому инвестору достаточно комменты почитать на местных сайтах, чтобы навсегда сюда дорогу забыть.