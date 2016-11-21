19 ноября в г.Даугавпилс прошёл 5-ый ежегодный турнир по женской вольной борьбе в двух возрастных группах: 1999- 2002.г.рожд. и 2003г. и младше. Турнир был посвящён дню независимости Латвии. Участие принимало 18 команд из Литвы, Эстонии, Белоруссии и Латвии.

Более 110 воспитанниц выходило на ковёр и показывали своё мастерство, тем самым популяризируя свою команду и страну. Для многих Д-пилсских девочек это были их первый турнир, от которого осталось много позитивных эмоций.



В возрастной группе 1999- 2002.г.рожд. 1-ое место заняла наша призёрка чемпионата Европы по кадетам Екатерина Ермалёнок. Серебрянные места завоевали Сандра Фёдорова, Рамина Мамедова. Бронзовые медали получили Кузменко Наталья, Ангелина Правдивая, Романовская Светлана, Лолита Оболевича.



В возрастной группе 2003г. и младше 1-ое место заняла Виктория Краста. Серебрянные места завоевали Анастасия Петрова, Амина Мамедова, Белоусова Руслана, Страздиня Ника. Бронзовые медали получили Вероника Витковская, София Луценко, Виктория Петрова, Анна Григорьева, Елена Скрибиня, Габриелла Курме. Тренера Любовь Копылова и Ирина Петрова благодарит за финансовую помощь в организации турнира Д-пилсскую Думу, молодёжный спортивный департамент, детскую юношескую спортивную школу и борцовский клуб "Victory-1". Соревнования прошли на высоком уровне, об этом свидетельствуют положительные отзывы от тренеров с других стран и городов. С воскресенья по пятницу также пройдёт международный сбор по женской вольной борьбе, где тренера и спортсменки будут обмениваться опытом борьбы.