15-16 ноября в Витебске проходили дни г.Даугавпилса "Посвящение Латвии".

В праздновании дней приняли участие члены общества "Уздым". 15 ноября в концертном зале "Витебск" в торжественной обстановке состоялось открытие выставки художника Валдиса Буша "Что есть истина?". Художник известен не только в Латвии, но и далеко за ее пределами: его работы побывали даже на других континентах - в Америке, Австралии и Африке. В экспозиции, которая представлена ​​в Витебске, автор через абстракцию ищет ответы на вопросы: «А солнце бывает зеленым, а небеса бывают желтыми, а трава бывает белая? Кто может утверждать, что нет? Что такое истина?» (ГУ «Центр культуры «Витебск» http://gck.by)



Выставку открыли консул Латвийской Республики в Витебске Угис Скуя, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского городского исполнительного комитета Медвецкий Анатолий Иосифович, первый заместитель мэра г.Даугавпилса Янис Дукшинский, директор Арт-центра имени М.Ротка Алексей Бурунов.



Приятно отметить, что на выставке присутствовало много заинтересованных зрителей. А потом все любители рока, да и просто хорошей, «живой» музыки, были приглашены на концерт группы из Даугавпилса «ELPA». Ее название в переводе с латышского означает «дыхание». Группа появилась в 80-х годах и стала визитной карточкой Даугавпилса в музыкальном мире Латвии. Вместе с рок-исполнителями выступали уже хорошо знакомая Витебску певица, солистка Латвийской Национальной оперы Илона Багеле и молодой, талантливый певец, дипломант XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Атис Иевиньш. В концерте прозвучали популярные песни 80-х и 90-х годов из репертуара группы, а также композиции всеми любимого композитор Раймонда Паулса.



Зрители тепло встретили артистов и втечение концерта аплодисменты не смолкали. Организаторами Дней Латвии в Витебске являлись Управление культуры Даугавпилсской городской думы в сотрудничестве с Латвийским консульством в Витебске и ГУ «Центр культуры« Витебск».

16 ноября делегация общества “Уздым” посетила музей – усадьбу "Здравнево”, где жил и работал знаменитый художник Илъя Ефимович Репин. Мы были заинтересованы зимнем пейзажем усадьбы и рассказом нашего экскурсовода.



А потом состоялась встреча в главной библиотеке имени М.Горького. На встрече присутствовали главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского горисполкома Белецкий Андрей Игоревич, поэты Витебского отделения "Союза писателей Беларуси" Николай Намесников и Владимир Крайнев, руководитель общественного объединения пожилых людей "Золотой возраст" Лузгин Михаил Михайлович.



Нас удивило большое количество слушателей, которые пришли на встречу с нами. Мы рассказали присутствующим о работе общества "Уздым", а потом познакомили с творчеством наших талантливых поэтов: Анастасии Сазанковай, Людмилы Вилюма, Павла Плотникова, Зенона Бурого, Ирины Страздоник - Плячко, Станислава Володько. Стихи этих поэтов читали Ольга Павлович и Людмила Синякова. Интересным было выступление Витебских поэтов Н. Намесникова и В.Крайнева.



Надо отметить, что это встреча прошла в теплой обстановке. Мы отвечали на вопросы. Было видно, что слушателям интересно и не безразлично деятельность белорусов зарубежья и творчество наших поэтов. В личной беседе с директором библиотеки Даниловой Галиной Георгиевной мы вели разговор о продолжении дальнейших отношений.



Выражаем благодарность за возможность участвовать в празднике руководителю отдела культуры г.Даугавпилса Элеоноре Клещинской, руководителю отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского горисполкома Шиенок Наталье Алексеевне, руководителю отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома Галине Федоровне Баркевич, руководителям портала "Gorod.Vitebsk.by" Лапиным Владимиру и Татьяне.