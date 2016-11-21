В минувшую субботу группа добровольцев Bezvests.lv провела повторные поиски 25-летнего Андриса Семенова в Прейльском районе. Утром волонтеры собрались на условленном месте — на 8 километре на запад от Прейли. Искать пропавшего парня приехали 10 рижан, 12 жителей Даугавпилса и 6 родственников Андриса Семенова.

В основном, добровольцы многолетним опытом, но были и начинающие. Из 28 участников поисков 22 были волонтерами Bezvests.lv:Гита Балтуша, Элина Степиня, Александр Москалик, Евгений Андреев, Антон Шишко, Евгений Корсун, Эдуард Матуль, Владислав и другие. Руководил поисками Эрик Черкасов (Даугавпилсское отделение Bezvests.lv).



"Задача перед добровольцами стояла не из легких: территорию пришлось обойти обширную. Местами сухостой, болотистая местность, очень труднопроходимая. Поскольку рано темнеет и погода была пасмурная, хотели успеть пройти маршруты до наступления сумерек. Разделились на 4 группы. Три группы искали в лесу. Четвертая проверила лесопарк Прейли и повторно обследовала промышленную зона, затем волонтеры присоединились к одной из групп в лесу", — рассказал руководитель поискового мероприятия Эрик Черкасов.



По его словам, поисковая задача, поставленная перед волонтерами, была полностью выполнена. Но Андриса Семенова найти не удалось: не нашли ни следов его пребывания, ни личных вещей пропавшего.

В 14:30 по рации было объявлено об окончании поиска, к 15:00 вернулись на базу — к начальной точке сбора.



Добровольцы Bezvests.lv благодарят всех, кто посвятил свое личное время поискам пропавшего человека, особенно тех, кто приехал издалека.



Напомним, о пропавшем без вести 25-летнем Андрисе Семенове было известно только, что 1 апреля он вышел из своего дома в Прейли (по адресу Андрея Упиша, 5) и до сих пор не вернулся. Никаких вестей о себе не подавал до сих пор. В день пропажи в 14:15 отпросился с работы, в то же самое время его видела продавец магазина. С собой у пропавшего был мобильный телефон и рюкзак серого цвета.



Его приметы: рост 180 см, волосы светлые, худощавого телосложения. Был одет в спортивные штаны серого цвета, в такого же цвета спортивную кофту и темно-синюю куртку с надписью "Everlast". Обут в бело-красные кроссовки. Свободно говорит на латышском, русском и английском языках.